У Бельгії згоріла головна сцена музичного фестивалю Tomorrowland

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Ірина Маймур
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У бельгійському місті Бом майже вщент згоріла головна сцена одного з найбільших EDM-фестивалів Європи Tomorrowland.

Це сталося за два дні до запланованого початку заходу, пише Euronews.

Окрім сцени, вогонь також поширився на будинок із рекреаційною зоною. Причини займання наразі встановлюють.

На момент пожежі на території працювали близько тисячі працівників — їх евакуювали. Постраждалих немає.

Попри пожежу, організатори не планують відміняти фестиваль. Усі заплановані на четвер заходи на іншій локації відбудуться. Однак наразі фестиваль шукає, що робити з заходами на головній сцені, які мали початись у пʼятницю.

Tomorrowland був заснований у 2005 році та з того часу став одним із найбільших і найвідоміших фестивалів електронної музики у світі. Одна з особливостей заходу — масштабні сцени та декорації. У різні роки там виступали топові артисти, зокрема David Guetta, Swedish House Mafia, Armin van Buuren, Paul van Dyk та інші світові зірки.

Торік Tomorrowland відвідали понад 400 тисяч гостей.

Фото: GVA

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Опубліковано: 17 липня 2025
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