У Бельгії згоріла головна сцена музичного фестивалю Tomorrowland

У бельгійському місті Бом майже вщент згоріла головна сцена одного з найбільших EDM-фестивалів Європи Tomorrowland.

Це сталося за два дні до запланованого початку заходу, пише Euronews.

BREAKING: A fire has broken out on the @tomorrowland mainstage, one day ahead of the festival. pic.twitter.com/kXXYgYnmI9 — We Rave You (@weraveyou) July 16, 2025

Окрім сцени, вогонь також поширився на будинок із рекреаційною зоною. Причини займання наразі встановлюють.

На момент пожежі на території працювали близько тисячі працівників — їх евакуювали. Постраждалих немає.

Así luce ahora el Mainstage de Tomorrowland.



Actualización:



La fiesta de inauguración se realizará mañana con normalidad en Dreamville.



Se está tomando decisiones de inmediato para una pronta solución ya que el escenario principal sufrió demasiado daño y… pic.twitter.com/83iw8daUgR — EDMPERU.COM (@EDMPERUCOM) July 16, 2025

Попри пожежу, організатори не планують відміняти фестиваль. Усі заплановані на четвер заходи на іншій локації відбудуться. Однак наразі фестиваль шукає, що робити з заходами на головній сцені, які мали початись у пʼятницю.

Tomorrowland був заснований у 2005 році та з того часу став одним із найбільших і найвідоміших фестивалів електронної музики у світі. Одна з особливостей заходу — масштабні сцени та декорації. У різні роки там виступали топові артисти, зокрема David Guetta, Swedish House Mafia, Armin van Buuren, Paul van Dyk та інші світові зірки.

Торік Tomorrowland відвідали понад 400 тисяч гостей.

Фото: GVA