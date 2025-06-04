Росіяни анонсували "фестиваль" у Маріуполі, вкравши айдентику MRPL City Fest

В окупованому Маріуполі російська влада готує музичний фестиваль під назвою MRPL FEST, використавши айдентику українського MRPL City Fest.

Про це повідомили на сторінці громадської ініціативи “Місто Марії”.

До повномасштабного вторгнення MRPL City Fest був одним із найвідоміших українських фестивалів на узбережжі Азовського моря. Його проводили з 2017 до 2021 року.

Щоліта захід збирав тисячі людей і став символом оновлення Маріуполя як культурного центру на сході України. У різні роки тут виступали MONATIK, "Бумбокс", Макс Барських, Оля Полякова, "Тартак", "ТНМК" та інші артисти.

Нині ж, як заявляють активісти, окупанти намагаються не просто використати відоме імʼя, а “стерти памʼять, переписати історію, привласнити культуру”.

“Цинізм зашкалює: вони стерли місто з лиця землі, вбили тисячі людей, а тепер влаштовують „свято життя” на згарищі, що пахне смертю”, — зазначають у громадській ініціативі.

Там же закликають поширювати інформацію про псевдофестиваль і скаржитися на його сторінки в соцмережах за шахрайство, обман і видавання себе за іншу особу.

На одному з російських сайтів уже зʼявився анонс із можливістю забронювати квитки. Однак точні дати проведення та імена виконавців наразі не оголошені.