Марсіанський метеорит і скелет динозавра продали за рекордні суми на аукціоні

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Артем Черничко
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На аукціоні Sotheby's відбувся продаж рідкісних геологічних і археологічних об'єктів. Центральними лотами “Тижня гіків” (Geek Week) стали найбільший відомий марсіанський метеорит на Землі та скелет молодого цератозавра, які оновили рекорди у своїх категоріях.

Про це пише Euronews.

Метеорит NWA 16788 вагою 25 кг продали за $5,3 мільйона — це найбільша сума, коли-небудь сплачена за позаземний об'єкт. Його знайшли 2023 року в пустелі Сахара на території Ніґеру. За даними Sotheby's, він подолав 225 мільйонів кілометрів до Землі після відділення від Марса через удар астероїда.

Ще більшу суму виручили за скелет молодого цератозавра, вік якого оцінюють приблизно в 150 мільйонів років. Його знайшли у США 1996 року, це один із чотирьох відомих динозаврів цього виду. Торги тривали кілька хвилин — зрештою лот продали за $30,5 мільйона, що вп'ятеро вище оціночної вартості.

Ця сума є рекордною для цього виду і третьою за вартістю серед усіх скелетів динозаврів, проданих коли-небудь. Покупець лишився анонімним, але відомо, що він планує передати скелет в оренду одній з установ.

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Опубліковано: 17 липня 2025
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