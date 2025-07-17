Марсіанський метеорит і скелет динозавра продали за рекордні суми на аукціоні

На аукціоні Sotheby's відбувся продаж рідкісних геологічних і археологічних об'єктів. Центральними лотами “Тижня гіків” (Geek Week) стали найбільший відомий марсіанський метеорит на Землі та скелет молодого цератозавра, які оновили рекорди у своїх категоріях.

Про це пише Euronews.

Метеорит NWA 16788 вагою 25 кг продали за $5,3 мільйона — це найбільша сума, коли-небудь сплачена за позаземний об'єкт. Його знайшли 2023 року в пустелі Сахара на території Ніґеру. За даними Sotheby's, він подолав 225 мільйонів кілометрів до Землі після відділення від Марса через удар астероїда.

A Martian meteorite - billed as "The Largest Piece of Mars on Earth" - just sold at Sotheby’s for a hammer price of $4.3 MILLION



Final bill with fees: $5.3 MILLIONhttps://t.co/Uj9AlK7k0n pic.twitter.com/R4fmK0YYlK — Kristin Fisher (@KristinFisher) July 16, 2025

Ще більшу суму виручили за скелет молодого цератозавра, вік якого оцінюють приблизно в 150 мільйонів років. Його знайшли у США 1996 року, це один із чотирьох відомих динозаврів цього виду. Торги тривали кілька хвилин — зрештою лот продали за $30,5 мільйона, що вп'ятеро вище оціночної вартості.

Ця сума є рекордною для цього виду і третьою за вартістю серед усіх скелетів динозаврів, проданих коли-небудь. Покупець лишився анонімним, але відомо, що він планує передати скелет в оренду одній з установ.