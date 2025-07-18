Netflix вперше використав ШІ у своєму серіалі — для економії коштів

Стримінговий сервіс Netflix уперше використав спецефекти, згенеровані штучним інтелектом, у своєму оригінальному шоу. Йдеться про сцену руйнування будівлі в науково-фантастичному серіалі "Етернавт".

Про це пише BBC.

За словами співголови правління Netflix Теда Сарандоса, ШІ допоміг пришвидшити процес у 10 разів і значно здешевив створення спецефектів у порівнянні з традиційними методами. Творці шоу були в захваті від фінального результату, каже він.

“Етернавт” — заснований на однойменному коміксі аргентинський телесеріал від Netflix, який розповідає про групу людей, що вижили після смертельного снігопаду, спричиненого вторгненням інопланетян.

Використання генеративного ШІ викликає суперечки в розважальній індустрії через побоювання щодо використання чужих робіт без згоди та можливої заміни людської праці.

Це питання було одним із ключових під час голлівудського страйку 2023 року, коли профспілка Гільдії кіноакторів — Американської федерації артистів телебачення та радіо закликала до посилення регулювання цієї технології.