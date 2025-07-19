Світловий меч Дарта Вейдера із “Зоряних воєн” виставлять на аукціон

Світловий меч Дарта Вейдера з фільмів “Імперія завдає удару у відповідь” та “Повернення джедая” продадуть на аукціоні Propstore в Лос-Анджелесі.

Про це пише The Hollywood Reporter.

Очікувана вартість лота — від $1 до $3 мільйонів.

Торги відбудуться в межах аукціону Entertainment Memorabilia Live Auction. Вони будуть присвячені 45-річчю виходу другого фільму саги.

Саме цю зброю використовував актор Девід Проуз, який виконував роль Темного Лорда, та його каскадер під час вирішальних поєдинків із Люком Скайвокером.

Фото: Propstore

У серпні меч вирушить у промотур Лондоном, Нью-Йорком і Беверлі-Гіллз. Разом із ним покажуть інші культові речі з кіно: батіг і ремінь з “Індіани Джонса і останнього хрестового походу”, нейралайзер з “Людей у чорному” та шолом Саурона з “Володаря перснів: Братство персня”.

Нагадаємо, що у 2022 році Propstore продали екранну мініатюру винищувача X-wing, створену для оригінального фільму Джорджа Лукаса, за понад $2,3 мільйона.

Фото: Lucas Films