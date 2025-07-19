Батіг Індіани Джонса продали за $525 тисяч

У США продали батіг, який Гаррісон Форд використовував у фінальній сцені випробувань Святого Грааля у фільмі "Індіана Джонс і останній хрестовий похід".

Про це пише Associated Press.

Лот пішов з молотка за $525 тисяч.

Свого часу Гаррісон Форд особисто передав батіг тодішньому принцу Чарльзу на британській прем’єрі стрічки. Згодом реквізит опинився у принцеси Діани. Зрештою вона подарувала батіг колекціонеру, ім’я якого не розголошується.

Продаж артефакта з “Індіани Джонса” відбувся на щорічному великому літньому аукціоні від Heritage Auctions. Днем раніше там же встановили ще один рекорд — легендарні сани Rosebud з фільму "Громадянин Кейн" продали за $14,75 мільйона.

За словами організаторів, цей аукціон вже став другим за прибутковістю за всю історію проведення. Серед рідкісних лотів, які ще мають виставити на торги, — в’язана шапка Кевіна з "Сам удома", бутафорські мечі з "Убити Білла" та перше видання "Гаррі Поттера" з автографом Джоан Роулінґ.

Фото: Paramount Pictures / Everett / Rex Features