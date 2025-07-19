Дизайнер кастомізував культову модель Porsche: фото

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Ірина Маймур
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Американський дизайнер Шон Возерспун представив кастомізований Porsche 911 Carrera 2.7 RS 1973 року.

Про це пише designboom.

Над проєктом працювали впродовж восьми місяців у співпраці з креативною агенцією Stuff by Spot і продуктовим дизайнером Дунканом Бонером. Автівку з гаража колекціонера Філіпа Сарофіма повністю перефарбували, переоббили та стилізували у фірмовому стилі Шона.

Porsche Carrera 2.7RS — культова модель в історії бренду. Возерспун зізнався, що спершу вагався через вартість та колекційну цінність авто, але "мав за честь працювати з такою машиною".

Фарбування у фірмовому кольоровому блокінгу — центральна частина концепції дизайнера. Кожну панель фарбували вручну окремо. Зрештою автомобіль отримав кузов у стилі Volkswagen Golf Harlekin 1990-х — однієї з найвпізнаваніших і найрідкісніших версій Golf: свого часу було випущено лише 264 екземпляри.

Кольорова палітра автівки перегукується з іншими роботами Возерспуна — наприклад, Taycan 2022 року, створеним у колаборації з Porsche.

Поверхні салону оздоблені вінтажним денімом Levi’s, фланелевими сорочками, вельветом і навіть корком. Везерспун каже, що обирав матеріали не заради ефекту, а через їхню "історію та відчуття".

Дверні карти мають бокові кишені Levi’s, які залишаються функціональними. Сидіння обтягнули денімом із ефектом зношення, а передній багажник — клаптиками у стилі patchwork.

Фото: Hagop Kalaidjian / Type 7

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Опубліковано: 19 липня 2025
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