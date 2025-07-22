Викрадену 50 років тому картину XVI століття повернуть музею в Італії

Мешканка англійського графства Норфолк Барбара де Дожа повернула до музею італійського міста Беллуно картину “Мадонна з дитям” XVI століття, яку викрали в 1973 році.

Про це пише The Guardian.

Want to help prevent a stolen painting from being sold? Please forward this story far and wide. We need to reach every dealer and auction house that would handle such a picture. Thank You! https://t.co/cKeQ2fUWTt — Art Recovery International (@artrecovery) March 10, 2025

Полотно належить пензлю італійського художника Антоніо Соларіо, більш відомого як Lo Zingaro.

Музей придбав витвір у 1872 році, а у 1973-му його викрали разом із кількома іншими експонатами. Частину знахідок згодом виявили в Австрії — саме там чоловік Барбари придбав картину в невідомого продавця. Після цього вона зберігалася у приватній колекції родини де Дожа в Норфолку.

Упродовж десятиліть місцезнаходження картини залишалося невідомим, допоки у 2017 році жінка не спробувала виставити її на аукціон. Там полотно впізнала людина, пов’язана з італійським музеєм.

У 2020 році картину повернули де Дожі. Через локдаун італійська сторона не встигла надати всі документи, які вимагала британська поліція.

Юрист Крістофер Марінелло, спеціаліст у сфері мистецтва, безкоштовно вів перемовини з Барбарою. Він аргументував, що “неможливо вважати вкрадене законним”, і переконував жінку повернути витвір на батьківщину його автора.

Однак Барбара наполягала, що її покійний чоловік купив картину чесно. До того ж посилалася на британський закон 1980 року про терміни давності, що дозволяє визнавати право власності після шести років, якщо покупка не була пов’язана зі злочином.

“Хоча закон справді підтримував її позицію, той факт, що картина була в базах Інтерполу та карабінерів як вкрадене мистецтво, означав, що її неможливо було продати, виставити або навіть перевезти без ризику конфіскації”, — зазначив Марінелло.

Зрештою у 2025-му сторони таки досягли згоди, і жінка віддала картину Громадському музею Беллуно.

Фото: Art Recovery International