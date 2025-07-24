У Бельгії звели будинок із фасадом зі скляних цеглин

У бельгійському Генті архітектурна студія Delmulle Delmulle Architecten реалізувала проєкт Glass Brick House, пише Dezeen.

Йдеться про триповерховий будинок із фасадом з прозорих цеглин. Будівлю площею 98 м² звели на вузькій ділянці між терасними будинками.

"Ділянка була дуже складною — тісною й оточеною з усіх боків. Ми прагнули витиснути максимум із простору і світла", — розповів архітектор Сегер Делмулле.

Через особливості ділянки вікна можна було зробити лише на фасаді будинку. Тому архітектори спроєктували двошаровий фасад: зовнішній — із прозорої скляної цегли, внутрішній — із суцільного панорамного скління на двох верхніх поверхах.

Будинок має перевернуте планування: спальні розташовані на нижньому рівні, а кухня, вітальня й їдальня — на верхньому. Поверхи з'єднує металева спіралеподібна драбина.

Фасад оформили за мотивами традиційних гентських будинків: вхід і вікна обрамлені сходинкоподібними бетонними прорізами, а плитку й скляну цеглу виклали орнаментальною кладкою. Малюнок кладки та декоровані віконні рами відсилають до будинку з фронтоном 1707 року, що стоїть на цій самій вулиці.

Стіни виконали з перехресно-клеєної деревини. На підлозі — теракотова плитка, яка продовжує тему оздоблення першого поверху. Усі матеріали — натуральні, прості й екологічні.

На даху облаштували терасу, захищену від вітру та сторонніх очей вищою сусідньою будівлею.