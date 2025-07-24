"Капсулу часу" знайшли під час демонтажу Пагорба Слави у Львові: що там було

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Артем Черничко
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У Львові під час робіт з ексгумації радянських поховань на території колишнього Пагорба Слави виявили "капсулу часу". Металеву ємність відкрили у музеї "Територія терору".

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Всередині знахідки була скляна пляшка з нагородним листом військового льотчика, героя радянського союзу Михайла Лиховида. Документ, датований 1963 роком, є копією оригіналу 1945 року і містить інформацію про бойовий шлях загиблого на трьох аркушах. Артефакт ще досліджуватимуть науковці.

Знахідка поповнить колекцію Меморіального музею тоталітарних режимів "Територія терору", яка налічує 69 експонатів. Серед них – меморіальні дошки, весь комплекс з монумента бойової слави, барельєфи, горельєфи, вітражі, пам’ятники, фрагменти мозаїки та дерев’яної різьби тощо.

Фото: Роман Балук, Львівська міська рада

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Опубліковано: 24 липня 2025
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