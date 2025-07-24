Новий ШІ-інструмент "Еней" допомагає відновлювати давньоримські написи

Команда Google DeepMind разом із британськими дослідниками створила інструмент на базі штучного інтелекту, який реконструює втрачені фрагменти давньоримських написів.

Про це повідомляє The Art Newspaper.

Модель назвали Aeneas (“Еней”) — на честь героя античної міфології. Вона аналізує пошкоджені латинські інскрипції та прогнозує відсутній текст, місце й час його створення. У деяких випадках — із точністю до 13 років.

ШІ навчили на понад 176 тисячах латинських написів, що датуються від VII століття до н. е. до VIII століття н. е. та походять із різних регіонів Римської імперії — від Британії до Месопотамії.

Один із прикладів — Res Gestae Divi Augusti, напис імператора Августа з храму в Анкарі. "Еней" запропонував дату, яка збігається з історичними оцінками. Інший кейс — вівтар із Майнца (сучасна Німеччина): інструмент визначив дату 214 рік н. е., провінцію Верхня Германія та частково реконструював текст.

За словами дослідниці Теї Зоммершильд з Університету Ноттінгема, інструмент "не замінює істориків, але пришвидшує їхню роботу". Щороку фахівці знаходять близько 1 500 латинських написів, більшість із яких неповні через пошкодження чи ерозію.

Фото: Robbe Wulgaer