LEGO випускає модель Game Boy з класичними іграми

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Артем Черничко
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Виробник іграшок LEGO презентував новий набір — повнорозмірну копію оригінальної консолі Nintendo Game Boy, зібрану з цеглинок.

Набір включає 421 деталь і дозволяє відтворити культову портативну консоль з її характерними елементами, включно з кнопками A та B, хрестовиною керування, регулятором контрастності й навіть слотом для картриджів.

До комплекту входять два змінні картриджі, також зібрані з LEGO: "The Legend of Zelda: Link’s Awakening" та "Super Mario Land". Набір містить змінні екрани, що відтворюють вигляд кожної гри та класичний стартовий екран Nintendo.

Цей набір розроблений для дорослих і шанувальників ретро-ігор, поєднуючи творче будівництво з ностальгією.

Модель LEGO Game Boy доступна для попереднього замовлення, а офіційний запуск заплановано на 1 жовтня 2025 року. Ціна – $60.

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Опубліковано: 24 липня 2025
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