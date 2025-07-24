LEGO випускає модель Game Boy з класичними іграми

Виробник іграшок LEGO презентував новий набір — повнорозмірну копію оригінальної консолі Nintendo Game Boy, зібрану з цеглинок.

Набір включає 421 деталь і дозволяє відтворити культову портативну консоль з її характерними елементами, включно з кнопками A та B, хрестовиною керування, регулятором контрастності й навіть слотом для картриджів.

До комплекту входять два змінні картриджі, також зібрані з LEGO: "The Legend of Zelda: Link’s Awakening" та "Super Mario Land". Набір містить змінні екрани, що відтворюють вигляд кожної гри та класичний стартовий екран Nintendo.

Цей набір розроблений для дорослих і шанувальників ретро-ігор, поєднуючи творче будівництво з ностальгією.

Модель LEGO Game Boy доступна для попереднього замовлення, а офіційний запуск заплановано на 1 жовтня 2025 року. Ціна – $60.