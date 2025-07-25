Школяр у Шотландії натрапив на уламки військового корабля 18 століття

На пляжі Оркнейських островів у Шотландії школяр випадково натрапив на уламки дерев’яного корабля. Археологи з’ясували, що це, ймовірно, військове судно XVIII століття, пише Associated Press.

Корабель міг називатися "Граф Чатем" (Earl of Chatham) і брати участь у війні за незалежність США.

Його частини вперше виявили у лютому 2024 року після шторму. Місцеві фермери за допомогою тракторів і причепів вивезли з пляжу 12 тонн дубових балок. Дослідники-волонтери визначили, що дерева зрубали на півдні Англії у середині XVIII століття.

Після аналізу архівів науковці припустили: знайдене судно — 24-гарматний фрегат. Він був збудований у Чичестері в 1749 році і служив у Королівському флоті. У 1784 році флот продав корабель, і той продовжив плавати біля Гренландії як китобійне судно.

У 1787 році Earl of Chatham вирушив із Лондона до Гренландії. А вже наступного року судно потрапило в шторм і розбилося біля острова Сендай.

Фахівці зазначають: через зміну клімату подібні знахідки можуть траплятися частіше — вітри й ерозія оголюють берегові лінії.