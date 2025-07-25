У Бухаресті відкрили кав’ярню зі скляним фасадом у щілині між будинками
На вулиці Базілеску в Бухаресті відкрили нову кав’ярню мережі Boiler Coffee Shop, пише urdesign.
Проєкт під назвою The Chapel (“Каплиця”) спроєктував архітектор Штефан Павелуця з румунського бюро Vinklu.
Будівлю звели на дуже вузькій ділянці, яку до цього вважали непридатною для забудови.
Кафе спроєктували у формі трикутника з високим скляним фасадом. Його каркас виготовлений зі сталі, а фасад — із потрійного енергоефективного скла. Вдень він віддзеркалює місто, а ввечері підсвічується зсередини.
В інтер’єрі використали світлу деревину, щоб зробити простір теплішим. Завдяки високій стелі та природному освітленню невелике приміщення здається просторішим.
Частину конструкцій виготовили за межами майданчика, щоб зменшити шум, сміття і час будівництва.
Фото: Vlad Patru