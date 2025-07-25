У Бухаресті відкрили кав’ярню зі скляним фасадом у щілині між будинками

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Ірина Маймур
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На вулиці Базілеску в Бухаресті відкрили нову кав’ярню мережі Boiler Coffee Shop, пише urdesign.

Проєкт під назвою The Chapel (“Каплиця”) спроєктував архітектор Штефан Павелуця з румунського бюро Vinklu.

Будівлю звели на дуже вузькій ділянці, яку до цього вважали непридатною для забудови.

Кафе спроєктували у формі трикутника з високим скляним фасадом. Його каркас виготовлений зі сталі, а фасад — із потрійного енергоефективного скла. Вдень він віддзеркалює місто, а ввечері підсвічується зсередини.

В інтер’єрі використали світлу деревину, щоб зробити простір теплішим. Завдяки високій стелі та природному освітленню невелике приміщення здається просторішим.

Частину конструкцій виготовили за межами майданчика, щоб зменшити шум, сміття і час будівництва.

Фото: Vlad Patru

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Опубліковано: 25 липня 2025
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