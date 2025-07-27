У Київській області оцифрували 120-річний вітряк

Громадська організація “Україна Інкогніта” завершила фотограмметричну зйомку історичного вітряка в селі Пустовіти біля Миронівки.

Йдеться про відомий “млин Дриги”, збудований у 1902 році місцевим мешканцем Кузьмою Дригою за голландським проєктом.

За три дні команда зробила 3690 фото — з повітря, із землі та зсередини п’ятиповерхової споруди. Всередині вітряк був щільно наповнений інженерним начинням — шестерні, вали, величезні колеса, бункери та навіть окрема кімната. Більшість конструкцій — із дуба та сосни.

Отримані дані дозволять створити цифрову 3D-модель млина. Частини конструкції планують надрукувати на 3D-принтері, щоб зібрати масштабний макет висотою до 60 см із підсвічуванням і деталізованим інтер’єром.

Крім цифрової копії, у Миронівському краєзнавчому музеї відкриють окрему інтерактивну експозицію про вітряк, млинарство на Київщині та родину Кузьми Дриги.

Наразі вітряк без крил і механізму розвороту — їх тимчасово зняли для реставрації.

Фото: “Україна Інкогніта”