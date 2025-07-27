Tesla відкрила в Голлівуді заклад із зарядною станцією і кінотеатром

У Лос-Анджелесі після семи років проєктування та будівництва відкрили перший ресторан Tesla — Supercharger Diner.

Про це йдеться на офіційному акаунті компанії.

Tesla Diner is retro-futuristic diner & drive-in charging experience all wrapped into one



80 V4 Supercharger stalls are open to all NACS-compatible EVs, making it the largest urban Supercharger in the world pic.twitter.com/CKiNtpqm6Y — Tesla (@Tesla) July 22, 2025

Заклад поєднує класичний американський дайнер, зарядну станцію й автокінотеатр. Він розташований на бульварі Санта-Моніка і працює цілодобово.

У Supercharger Diner — понад 250 посадкових місць на двох рівнях. На верхньому розміщено терасу Skypad з видом на місто. Поруч — два 20-метрові LED-екрани, на яких щодня транслюють фільми просто неба. Дивитися їх можна з тераси або прямо з машини через застосунок Tesla Diner.

У меню — класика американської кухні: бургери, хот-доги, сендвічі, сніданки, салати, десерти й напої. Також є окремий розділ для дітей. Усі позиції коштують у межах $4–15. Крім їжі, у ресторані продають сувеніри — від футболок до фігурки робота Tesla Bot.

Supercharger Diner фактично є додатком найбільшої в місті зарядної станції Tesla. Вона має 80 V4-зарядок та сонячні навіси, які зменшують викиди CO₂ майже на 12 тисяч тонн на рік. Заряджатися можуть не тільки водії Tesla — станція підтримує уніфікований стандарт NACS, тож підійде й іншим електромо

Інтер’єр та екстер’єр оформлені у фірмовій стилістиці Tesla з відсилками до її авто й інших проєктів, зокрема до людиноподібного робота Optimus.

Фото: Tesla