Tesla відкрила в Голлівуді заклад із зарядною станцією і кінотеатром

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Ірина Маймур
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У Лос-Анджелесі після семи років проєктування та будівництва відкрили перший ресторан Tesla — Supercharger Diner.

Про це йдеться на офіційному акаунті компанії.

Заклад поєднує класичний американський дайнер, зарядну станцію й автокінотеатр. Він розташований на бульварі Санта-Моніка і працює цілодобово.

У Supercharger Diner — понад 250 посадкових місць на двох рівнях. На верхньому розміщено терасу Skypad з видом на місто. Поруч — два 20-метрові LED-екрани, на яких щодня транслюють фільми просто неба. Дивитися їх можна з тераси або прямо з машини через застосунок Tesla Diner.

У меню — класика американської кухні: бургери, хот-доги, сендвічі, сніданки, салати, десерти й напої. Також є окремий розділ для дітей. Усі позиції коштують у межах $4–15. Крім їжі, у ресторані продають сувеніри — від футболок до фігурки робота Tesla Bot.

Supercharger Diner фактично є додатком найбільшої в місті зарядної станції Tesla. Вона має 80 V4-зарядок та сонячні навіси, які зменшують викиди CO₂ майже на 12 тисяч тонн на рік. Заряджатися можуть не тільки водії Tesla — станція підтримує уніфікований стандарт NACS, тож підійде й іншим електромо

Інтер’єр та екстер’єр оформлені у фірмовій стилістиці Tesla з відсилками до її авто й інших проєктів, зокрема до людиноподібного робота Optimus.

Фото: Tesla

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Опубліковано: 27 липня 2025
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