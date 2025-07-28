У Vogue вперше з'явилася модель, згенерована ШІ

У серпневому друкованому виданні Vogue вперше опублікували зображення моделі, створеної штучним інтелектом. Про це пише BBC.

Йдеться про рекламу Guess, що зображує блондинку у смугастій сукні з нової колекції бренду. Зображення містить невелике уточнення про використання ШІ. У журналі запевнили, що це було рішення рекламодавця, а не редакції.

В агенції повідомили, що співзасновник Guess Пол Марчіано звернувся до них з проханням створити ШІ-модель для літньої кампанії бренду.

Використання ШІ-моделі викликало суперечки щодо її впливу на індустрію моди й споживачів. Плюс-сайз модель Фелісіті Гейворд назвала це "лінивим і дешевим" кроком, що підриває роки роботи над різноманітністю в індустрії. Вона також висловила занепокоєння щодо впливу нереалістичних стандартів краси на психічне здоров'я й образ тіла, особливо серед молоді.