У Vogue вперше з'явилася модель, згенерована ШІ

1681
Артем Черничко
share share

У серпневому друкованому виданні Vogue вперше опублікували зображення моделі, створеної штучним інтелектом. Про це пише BBC.

Йдеться про рекламу Guess, що зображує блондинку у смугастій сукні з нової колекції бренду. Зображення містить невелике уточнення про використання ШІ. У журналі запевнили, що це було рішення рекламодавця, а не редакції.

В агенції повідомили, що співзасновник Guess Пол Марчіано звернувся до них з проханням створити ШІ-модель для літньої кампанії бренду.

Використання ШІ-моделі викликало суперечки щодо її впливу на індустрію моди й споживачів. Плюс-сайз модель Фелісіті Гейворд назвала це "лінивим і дешевим" кроком, що підриває роки роботи над різноманітністю в індустрії. Вона також висловила занепокоєння щодо впливу нереалістичних стандартів краси на психічне здоров'я й образ тіла, особливо серед молоді.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 28 липня 2025
share share
Відчути місто серцем: Ігор Єфімов про вуличну фотографію Києва під час війни Відчути місто серцем: Ігор Єфімов про вуличну фотографію Києва під час війни Аргентинець виграв позов проти Google Street View за оголене фото Аргентинець виграв позов проти Google Street View за оголене фото Амстердам встановить сходи для тварин уздовж каналів Амстердам встановить сходи для тварин уздовж каналів Swarovski випустила колекцію кришталевих фігурок Minecraft Swarovski випустила колекцію кришталевих фігурок Minecraft
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.