Музей бруталістської архітектури з'явиться у Лондоні — він буде у школі

У Лондоні відкриється перший у Великій Британії Музей бруталістської архітектури. Він розміститься в шестикутному актовому залі школи Екланд Берглі в Камдені, будівля якої є пам'яткою архітектури II ступеня.

Про це пише Time Out.

Школа Екланд Берглі. Фото: Jim Osley / Wikimedia Commons

Школу Екланд Берглі було обрано через те, що це одна з останніх бруталістських шкіл у Великій Британії. Актовий зал і головна будівля були єдиним проєктом школи, розробленим архітектурним бюро Howell Killick Partridge & Amis. Будівництво завершили 1968 року.

Актовий зал відремонтують за грант Національної лотереї на £1 мільйон. Проєкт ‘Hall for All’ передбачає відновлення ключових архітектурних особливостей, покращення доступності й створення нових галерейних приміщень для виставок спадщини. Музей розробляє організація Urban Learners.

Будівельні роботи планують розпочати у квітні 2026 року, а завершити — у 2027-му. Точні терміни відкриття музею поки не оголошені.