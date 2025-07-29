У Києві McDonald's відновив маскарон на пам'ятці архітектури — через 2 роки після падіння

Маскарон на будинку Верховського по вулиці Богдана Хмельницького, 40/25, де розташований ресторан McDonald's, почали відновлювати. Декоративний елемент повернули на місце через два роки після демонтажу.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Будинок у липні 2025 року. Фото: Димтро Перов

Маскарон на пам'ятці архітектури відпав у червні 2023 року. Тоді McDonald's пояснив подію аварійним станом елемента й обіцяв його реставрацію. Частини декору були збережені, а роботи проводились у співпраці з Департаментом охорони культурної спадщини КМДА.

Будинок у липні 2023 року. Фото: Димтро Перов

Будинок Верховського у стилі неоренесансу збудований у 1900–1901 роках для купців Василя Мартоса та Володимира Верховського. З 1986 року він має статус пам'ятки архітектури та історії місцевого значення.