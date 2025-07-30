Співзасновник Twitter створив месенджер, що працює без інтернету через Bluetooth

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Ірина Маймур
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Колишній співзасновник Twitter (Х) і генеральний директор Block Джек Дорсі створив месенджер Bitchat з можливістю спілкуватися без інтернету.

Про це пише Engadget.

Bitchat функціонує через Bluetooth Low Energy (BLE) у mesh-мережі. Це дозволяє користувачам спілкуватися в межах радіуса Bluetooth-з’єднання. Стільниковий зв’язок або Wi-Fi для цього не потрібні.

Кожен пристрій у мережі стає окремим вузлом і може передавати зашифровані повідомлення на відстань до 300 метрів — або ще далі, завдяки ретрансляції та маршрутизації через інші гаджети.

Інтерфейс застосунку простий. Користувачу не потрібно авторизуватися. Натомість він одразу потрапляє до вікна миттєвих повідомлень і бачить інших користувачів, які перебувають поблизу.

У додатку є спеціальна функція Panic Mode, що видаляє всі дані після потрійного натискання логотипу.

За словами Дорсі, він написав основу програми протягом вікенду на початку липня. Вона створена у межах open-source ініціативи "and Other Stuff". Застосунок може бути корисним під час фестивалів або в надзвичайних ситуаціях, коли мережа недоступна.

Водночас фахівці звертають увагу на проблеми з безпекою застосунку. Зокрема, дослідник Алекс Радоча повідомив, що там легко видавати себе за іншого користувача. Сам Дорсі підтвердив, що Bitchat не проходив зовнішню перевірку безпеки.

Наразі месенджер вже доступний для пристроїв iPhone, iPad, Mac і Vision Pro через App Store.

Фото: Kanvz Pat / Unsplash

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Опубліковано: 30 липня 2025
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