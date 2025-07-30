У Британії створили капці з пилу, зібраного з пилососів

Британський дизайнер Рахат Рай створив капці з побутового пилу, пише Dezeen.

Він зібрав його з пилососів, відфільтрував від великого сміття і за допомогою технології валяння поєднав з волокнами й волоссям у листовий матеріал. Далі — обробив у печі за температури 200°C, щоб знищити плісняву, бактерії і пилових кліщів.

Щоб зробити матеріал міцнішим, дизайнер прошив його декоративною строчкою у стилі ripstop. Краї та литу підошву обробив латексом.

За словами Рая, він обрав саме домашні капці, бо це взуття асоціюється з комфортом, затишком і домом.

“Це здалося мені поетичним: щось, що мало би захищати від пилу, тепер само зроблене з пилу”, — пояснює дизайнер.

Прототип капців навряд чи витримає щоденне носіння, але вже представлений на виставках нових дизайнерів. Автор планує і надалі тестувати матеріал, додавати до нього кольори і змішувати з іншими відходами, зокрема вовною. Також розглядає можливість співпраці з клінінговими компаніями або готелями.

Фото: James Dyson Award / Dezeen