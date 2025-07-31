"Кейпоп-мисливиці на демонів" — найпопулярніший мультфільм Netflix за всю історію

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Ірина Маймур
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Мультфільм "Кейпоп-мисливиці на демонів" став найпопулярнішим анімаційним фільмом на Netflix за всю історію стримінгової платформи.

Про це повідомили в компанії.

Від дня прем’єри 20 червня стрічка зібрала понад 220,8 мільйона годин переглядів, випередивши всі попередні анімаційні релізи. Лише за цей тиждень мультфільм переглянули понад 26 мільйонів разів.

Зараз стрічка посідає другу позицію у глобальному рейтингу серіалів Netflix, зокрема й в Україні, поступаючись лише “Щасливчику Гілмору 2”. У 27 країнах вона очолює топ тижня.

"Кейпоп-мисливиці на демонів" створила студія Sony Pictures Animation. Це історія про к-поп-гурт Huntr/x — трьох дівчат, які паралельно з музикою ведуть боротьбу з демонами. Під час концертів пісні Huntr/x стають магічним щитом від темних сил.

Головними ворогами дівчат стають учасники конкурентного гурту Saja Boys, які насправді є демонами під прикриттям. Їх відправив демон-король Gwi-ma, щоб викрасти душі шанувальників Huntr/x.

Фото: Netflix

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Опубліковано: 31 липня 2025
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