У центрі Тирани зводять одну з найвищих веж Албанії

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Ірина Маймур
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Архітектурне бюро Oppenheim Architecture розпочало будівництво 38-поверхової житлової вежі New Boulevard Tower у центрі Тирани.

Це буде одна з найвищих будівель в Албанії, пише designboom.

Вежу зводять уздовж Північного бульвару — нової міської артерії, яка стала частиною стратегії переходу до пішохідного й екологічного міста. Понад 65% оновленого центру Тирани планують передати пішоходам і велосипедистам.

Фасад будівлі роблять із монолітного бетону, використовуючи текстури й пігменти, натхненні архітектурною палітрою Тирани. Кожна квартира матиме панорамні балкони або тераси з краєвидом на місто, а верхні три поверхи запроєктовані як пентхауси.

Перед вежею облаштують озеленену громадську площу, що поєднає три ключові простори міста — парк, бульвар і головну площу.

Візуалізації: MIR / Oppenheim Architecture

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Опубліковано: 31 липня 2025
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