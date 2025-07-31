У центрі Тирани зводять одну з найвищих веж Албанії

Архітектурне бюро Oppenheim Architecture розпочало будівництво 38-поверхової житлової вежі New Boulevard Tower у центрі Тирани.

Це буде одна з найвищих будівель в Албанії, пише designboom.

Вежу зводять уздовж Північного бульвару — нової міської артерії, яка стала частиною стратегії переходу до пішохідного й екологічного міста. Понад 65% оновленого центру Тирани планують передати пішоходам і велосипедистам.

Фасад будівлі роблять із монолітного бетону, використовуючи текстури й пігменти, натхненні архітектурною палітрою Тирани. Кожна квартира матиме панорамні балкони або тераси з краєвидом на місто, а верхні три поверхи запроєктовані як пентхауси.

Перед вежею облаштують озеленену громадську площу, що поєднає три ключові простори міста — парк, бульвар і головну площу.

Візуалізації: MIR / Oppenheim Architecture