Дві картини Марії Примаченко виставлять на аукціон у Львові

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Артем Черничко
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У Львові аукціонний дім "Меркурій" 21 серпня проведе торги "Українське мистецтво незалежності". Будуть представлені твори українських художників, створені з 1991 року до наших днів, зокрема дві картини Марії Примаченко.

Йдеться про “Квіти у горшку” та "Голуба миру", створених Примаченко на папері гуашшю у 1992 та 1993 роках відповідно. Першу роботу оцінюють у $10,5 тисячі, другу — у $15,5 тисячі. Обидва твори виконані у жанрі “наївного мистецтва”.

“Квіти у горшку” (1992) Марії Примаченко
"Голуб миру" (1993) Марії Примаченко

Загалом на аукціоні представлять 41 твір. Серед інших авторів — Арсен Савадов, Ілля Чічкан, Андрій Сагайдаковський, Олег Тістол, Влодко Кауфман, Костянтин Зоркін, Назар Симотюк, Юрій Сивирин.

З 10 до 20 серпня в Mercury Art Center триватиме передаукціонна виставка.

Аукціонний дім "Меркурій" засновано 2024 року. Його колекція налічує понад 6 тисяч творів українського мистецтва XX-XXI століть.

Марія Примаченко — українська народна художниця в жанрі "наївного мистецтва". Авторка понад 800 картин, більшість із яких зберігаються у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва.

Зображення: Аукціонний дім "Меркурій"

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Опубліковано: 31 липня 2025
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