Дизайнер створив сумку, з якої можна їсти

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Ірина Маймур
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Американський дизайнер і художник Нік Бентел створив лімітовану колекцію сумок, з яких буквально можна їсти.

У передню частину кожного аксесуара вбудовані порцелянова тарілка, виделка та ніж.

Сумка виготовлена зі структурованої м’якої шкіри і має регульований ремінець. Ніж, виделка й тарілка знімаються, тож сумка може стати імпровізованим столом, наприклад, на пікніку чи під час офісного обіду.

Сумка доступна в трьох кольорах — чорному, червоному та коричневому. Її вартість — $300.

Дизайнер наголошує, що це не жартівливий сувенір, а "серйозна сумка для несерйозних ситуацій".

До цього дизайнер створював і інші гібридні аксесуари, зокрема сумку на коліщатках із дистанційним керуванням та аксесуар, у який вбудований діджейський пульт.

Фото: Nik Bentel Studio

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Опубліковано: 31 липня 2025
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