Дизайнер створив сумку, з якої можна їсти
Американський дизайнер і художник Нік Бентел створив лімітовану колекцію сумок, з яких буквально можна їсти.
У передню частину кожного аксесуара вбудовані порцелянова тарілка, виделка та ніж.
Сумка виготовлена зі структурованої м’якої шкіри і має регульований ремінець. Ніж, виделка й тарілка знімаються, тож сумка може стати імпровізованим столом, наприклад, на пікніку чи під час офісного обіду.
Сумка доступна в трьох кольорах — чорному, червоному та коричневому. Її вартість — $300.
Дизайнер наголошує, що це не жартівливий сувенір, а "серйозна сумка для несерйозних ситуацій".
До цього дизайнер створював і інші гібридні аксесуари, зокрема сумку на коліщатках із дистанційним керуванням та аксесуар, у який вбудований діджейський пульт.
Фото: Nik Bentel Studio