Дизайнер зробив тримач для картоплі фрі, що кріпиться до ігрової консолі
На платформі для обміну 3D‑моделями MakerWorld зʼявився фанатський аксесуар для нової консолі Nintendo Switch 2 — тримач для картоплі фрі.
Його створив дизайнер під ніком 7R135 і назвав GamiFries.
“Більше ніколи не доведеться обирати між картоплею фрі та грою”, — заявляє автор.
Аксесуар дозволяє закріпити середню коробку картоплі фрі від McDonald’s безпосередньо на корпусі консолі за допомогою магнітів.
Тримач працює в портативному та стаціонарному режимах гри, не потребує додаткових інструментів і не заважає керуванню. GamiFries точно повторює форму упаковки і приєднується з характерним “клацанням”.
Файл для 3D-друку GamiFries можна завантажити на MakerWorld безкоштовно.
Фото: 7R13
Опубліковано: 01 серпня 2025
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