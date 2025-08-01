Дизайнер зробив тримач для картоплі фрі, що кріпиться до ігрової консолі

На платформі для обміну 3D‑моделями MakerWorld зʼявився фанатський аксесуар для нової консолі Nintendo Switch 2 — тримач для картоплі фрі.

Його створив дизайнер під ніком 7R135 і назвав GamiFries.

“Більше ніколи не доведеться обирати між картоплею фрі та грою”, — заявляє автор.

Аксесуар дозволяє закріпити середню коробку картоплі фрі від McDonald’s безпосередньо на корпусі консолі за допомогою магнітів.

Тримач працює в портативному та стаціонарному режимах гри, не потребує додаткових інструментів і не заважає керуванню. GamiFries точно повторює форму упаковки і приєднується з характерним “клацанням”.

Файл для 3D-друку GamiFries можна завантажити на MakerWorld безкоштовно.

Фото: 7R13