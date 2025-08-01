Crocs і Marvel випустять нові моделі кроксів, натхненні Росомахою

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Ірина Маймур
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Американський бренд Crocs анонсував нові моделі у колаборації з компанією Marvel — крокси, натхненні супергероєм Росомахою.

Про це пише Sneaker Bar Detroit.

Взуття з’явиться у продажу восени 2025 року.

Модель для дорослих — яскраво-синього кольору з темними “подряпинами” наче від кігтів. Також у комплекті йдуть сріблясті знімні шарми Jibbitz, що нагадують адамантієві леза супергероя. Жовті акценти на п’яті й підошві відсилають до костюма Росомахи у коміксах.

Дитяча версія представлена у жовто-чорно-синій гамі, що повторює класичний образ Росомахи. Модель має трикутні чорні вставки з боків, фірмові шарми Jibbitz у стилі персонажа та сліди кігтів біля п’ятки.

Крокси в колаборації з Marvel продаватимуть на офіційному сайті Crocs і в деяких магазинах. Доросла модель коштуватиме $80, а дитяча — $60.

Фото: Crocs / Steve McNiven / Marvel

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Опубліковано: 01 серпня 2025
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