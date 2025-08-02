Стартап створив "розумні" окуляри з ШІ, який бачить, чує й запам’ятовує

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Ірина Маймур
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Сингапурський стартап Brilliant Labs представив смартокуляри Halo — нову модель із вбудованим штучним інтелектом, дисплеєм, камерою, мікрофоном і динаміками.

Про це пише Engadget.

У Halo інтегровано голосовий помічник Noa, який чує, бачить і відповідає, як людина. Завдяки камері й мікрофону Noa аналізує контекст і миттєво реагує на події довкола. Крім того, система може запам’ятовувати події, людей і розмови — для цього використовується функція Narrative, яка створює особисту базу знань користувача.

Інформація не відображається прямо перед очима, а проєктується в периферійне поле зору.

Вага пристрою — лише 40 грамів, а його акумулятор тримає заряд до 14 годин.

Компанія обіцяє високий рівень конфіденційності: усі дані передаються через захищене з’єднання і залишаються приватними за замовчуванням.

Halo також вміє створювати власні застосунки — достатньо сказати Noa, що саме вам потрібно, і система згенерує потрібний інтерфейс.

Окуляри вже доступні для передзамовлення, їхня вартість — $299. Доставляти пристрій почнуть у листопаді 2025 року.

Фото: Brilliant Labs

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Опубліковано: 02 серпня 2025
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