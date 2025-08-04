ЛГБТ-роман про епідемію СНІДу, буковинська феміністська проза та козацьке фентезі: 7 книг серпня
Роман-фіналіст Пулітцера, твори буковинської феміністки XIX століття, які чекали на публікацію півсотню років, козацьке фентезі та young adult горор про полювання на привидів — БЖ рекомендує 7 новинок місяця.
"Ті, що вірили" — Ребекка Маккай
Видавництво: ARTBOOKS
Ідеально, якщо любите: “Арістотель і Данте пірнають у води світу” Бенджаміна Аліре
Роман-фіналіст Пулітцерівської премії та лауреат премії Стоунволл за найкращий ЛГБТ-твір 2019 року.
Чикаго 1980-90-х, арт-галерист Єль Тішман має укласти найбільшу угоду у своїй кар’єрі саме в той час, коли США накриває епідемія СНІДу. Більшість знайомих Тішмана з гей-ком'юніті, до якого належить і він, починають вмирати один за одним. І хоч він був у довготривалих моногамних стосунках, смерть навколо і параноя змушують його підозрювати, що він стане наступним.
Париж 2015-го, Фіона Маркус, подруга Єля, намагається знайти доньку Клер. Клер народилася в "найгірший день у житті" її матері — коли помер Тішман. Епідемія СНІДу досі кидає довгу тінь на обох героїнь — мати не встигала ховати друзів, дочка так і не зрозуміла, що таке материнська любов, яку замінив траур. Попри все, вони спробують відпустити кошмар 80-х і нарешті жити сьогоднішнім днем.
"Адресатка померла" — Євгенія Ярошинська
Видавництво: "Уроборос"
Ідеально, якщо любите: "молоко і мед", "тіло, мій дім" і "сонце та її квіти" Рупі Каур
Чернівецька письменниця Євгенія Ярошинська прожила 36 років, переважно писала німецькою мовою, залишила відносно невеликий творчий доробок, який було опубліковано лише через 54 роки після її смерті. За життя Ярошинській відмовляли в публікації — її твори належали до табуйованого феміністичного письма.
Ця збірка — проникливий аналіз жіночого досвіду крізь призму соціальної багатовимірності, понад 20 коротких оповідань, в яких ядром є жінка різних статусів, віку і соціального становища, що опинилися в консервативному суспільстві Буковини XIX століття.
“Тенета війни. Літопис Сірого Ордену. Книга 2” — Павло Дерев'янко
Видавництво: "Видавництво Старого Лева"
Ідеально, якщо любите: “Раніше, ніж їх повісять” Джо Аберкромбі
Продовження темного фентезі в козацькому сеттінгу. Минуло сім років відтоді, як юні характерники обрали вовчу стежку. Протистояння між Північним Альянсом і Двоморським Союзом похитнуло їх Сірий Орден. Тим часом в Гетьманаті готуються вибори нового лідера, а чутки про нову війну та зовнішнього ворога ширяться дедалі швидше. Попереду у членів Сірого Ордену нові випробування, підступи й зради та боротьба за долю держави.
“Ігри" — Ана Хван
Видавництво: Vivat
Ідеально, якщо любите: “Тримай мене” Анни Савас
Американка китайського походження Ана Хван майже все життя пропрацювала фахівцем з комунікацій у консалтинговій компанії, поки під час пандемії COVID-19 не наважилася взятися до справи, яку завжди відкладала, — написати роман. Перший її твір був виданий власним коштом, а просуванням у TikTok займалася сама письменниця. Зараз серія Twisted Кван стала бестселером за версією The New York Times, її твори згадують журналісти Vogue та Cosmopolitan.
“Ігри” — як і всі романи Хван — гостросюжетна любовна проза. Цього разу про елітного тілоохоронця Різа Ларсена, емоційно закритого перфекціоніста, який зосереджений тільки на роботі, та Бріджет фон Ашенберг — принцеси з монаршої родини, яка переверне уявлення свого тілоохоронця про обов'язок, борг і про те, як їх порушувати.
“Із плоті й кісток. Що приховує Серпанок” — Гарпер Л. Вудз
Видавництво: BookChef
Ідеально, якщо любите: “Із крові і попелу” Дженніфер Л. Арментраут
Перша книга роментезі-серії, що вже підкорила американський BookTok. Людське королівство Нотрек та володіння фейрі Альфгейм розділяє Серпанок — кордон, створений відьмами для захисту людей від магії ворогів.
Коли Серпанок руйнується, Естрелла, помічена магією фейрі, стає ціллю Вартових Туману, захисників людського світу, а також Дикого Полювання — примарних вершників світу фейрі. Виходить щось на кшталт “Відьмака”, але мінус серйозні теми про велику геополітику вигаданих держав, плюс романтика та контент 18+.
“Міст душ” — Вікторія Елізабет Шваб
Видавництво: Nebo Booklab Publishing
Ідеально, якщо любите: “Трепіт” Меггі Стівотер
Письменниця Вікторія Шваб написала перший роман на другому курсі університету, а продала права на екранізацію другого компанії Disney ще до завершення навчання. Її романи — мікс фентезі, наукової фантастики та підліткової драми — відзначають рецензенти The New York Times та The Guardian.
"Міст душ" — завершальна частина трилогії "Кессіді Блейк", про однойменну мисливицю на привидів та, як не парадоксально, її найкращого друга-привида Джейкоба. Цього разу дует береться за нову справу в пронизаному старою магією Новому Орлеані, сповненому секретних ложі та фантомів минулого. Ставки піднімаються ще вище: Блейк протистоятиме не якомусь звичайному духу, а самій Смерті.
“Мистецтво й створення серіалу «Аркейн»” — Елізабет Вінчентеллі
Видавництво: MAL'OPUS
Ідеально, якщо любите: “Володарі Doom” Девіда Кушнера
Серіал "Аркейн", створений французькою студією Fortiche у співпраці з геймдев-компанією Riot Games, став поп-культурним хітом, що є рідкісним прикладом якісної екранізації відеогри (згадайте низькі оцінки кіноверсій "Minecraft", "Assassin Creed", "Hitman" та ще з десятка інших фільмів). Найголовніше, якісна драматургія та яскраві візуальні рішення серіалу залучили багатомільйонну аудиторію, яка взагалі не цікавиться іграми.
Цей артбук — для тих, кому замало двох сезонів. Тут на фанів чекають ранні художні напрацювання, еволюція дизайнів персонажів, панорамні зображення фонів міст Пілтовера і Зауна, й першочергові ескізи авторів, які не потрапили до серіалу. Також видання включає інтерв'ю з понад двадцятьма аніматорами, сценаристами, режисерами, художниками, дизайнерами гри та звукорежисерами.