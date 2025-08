ЛГБТ-роман про епідемію СНІДу, буковинська феміністська проза та козацьке фентезі: 7 книг серпня

Роман-фіналіст Пулітцера, твори буковинської феміністки XIX століття, які чекали на публікацію півсотню років, козацьке фентезі та young adult горор про полювання на привидів — БЖ рекомендує 7 новинок місяця.

"Ті, що вірили" — Ребекка Маккай

Видавництво: ARTBOOKS

Ідеально, якщо любите: “Арістотель і Данте пірнають у води світу” Бенджаміна Аліре

Обкладинка: ARTBOOKS

Роман-фіналіст Пулітцерівської премії та лауреат премії Стоунволл за найкращий ЛГБТ-твір 2019 року.

Чикаго 1980-90-х, арт-галерист Єль Тішман має укласти найбільшу угоду у своїй кар’єрі саме в той час, коли США накриває епідемія СНІДу. Більшість знайомих Тішмана з гей-ком'юніті, до якого належить і він, починають вмирати один за одним. І хоч він був у довготривалих моногамних стосунках, смерть навколо і параноя змушують його підозрювати, що він стане наступним.

Париж 2015-го, Фіона Маркус, подруга Єля, намагається знайти доньку Клер. Клер народилася в "найгірший день у житті" її матері — коли помер Тішман. Епідемія СНІДу досі кидає довгу тінь на обох героїнь — мати не встигала ховати друзів, дочка так і не зрозуміла, що таке материнська любов, яку замінив траур. Попри все, вони спробують відпустити кошмар 80-х і нарешті жити сьогоднішнім днем.

"Адресатка померла" — Євгенія Ярошинська

Видавництво: "Уроборос"

Ідеально, якщо любите: "молоко і мед", "тіло, мій дім" і "сонце та її квіти" Рупі Каур

Обкладинка: "Уроборос"

Чернівецька письменниця Євгенія Ярошинська прожила 36 років, переважно писала німецькою мовою, залишила відносно невеликий творчий доробок, який було опубліковано лише через 54 роки після її смерті. За життя Ярошинській відмовляли в публікації — її твори належали до табуйованого феміністичного письма.

Ця збірка — проникливий аналіз жіночого досвіду крізь призму соціальної багатовимірності, понад 20 коротких оповідань, в яких ядром є жінка різних статусів, віку і соціального становища, що опинилися в консервативному суспільстві Буковини XIX століття.

“Тенета війни. Літопис Сірого Ордену. Книга 2” — Павло Дерев'янко

Видавництво: "Видавництво Старого Лева"

Ідеально, якщо любите: “Раніше, ніж їх повісять” Джо Аберкромбі

Обкладинка: "Видавництво Старого Лева"

Продовження темного фентезі в козацькому сеттінгу. Минуло сім років відтоді, як юні характерники обрали вовчу стежку. Протистояння між Північним Альянсом і Двоморським Союзом похитнуло їх Сірий Орден. Тим часом в Гетьманаті готуються вибори нового лідера, а чутки про нову війну та зовнішнього ворога ширяться дедалі швидше. Попереду у членів Сірого Ордену нові випробування, підступи й зради та боротьба за долю держави.

“Ігри" — Ана Хван

Видавництво: Vivat

Ідеально, якщо любите: “Тримай мене” Анни Савас

Обкладинка: Vivat

Американка китайського походження Ана Хван майже все життя пропрацювала фахівцем з комунікацій у консалтинговій компанії, поки під час пандемії COVID-19 не наважилася взятися до справи, яку завжди відкладала, — написати роман. Перший її твір був виданий власним коштом, а просуванням у TikTok займалася сама письменниця. Зараз серія Twisted Кван стала бестселером за версією The New York Times, її твори згадують журналісти Vogue та Cosmopolitan.

“Ігри” — як і всі романи Хван — гостросюжетна любовна проза. Цього разу про елітного тілоохоронця Різа Ларсена, емоційно закритого перфекціоніста, який зосереджений тільки на роботі, та Бріджет фон Ашенберг — принцеси з монаршої родини, яка переверне уявлення свого тілоохоронця про обов'язок, борг і про те, як їх порушувати.

“Із плоті й кісток. Що приховує Серпанок” — Гарпер Л. Вудз

Видавництво: BookChef

Ідеально, якщо любите: “Із крові і попелу” Дженніфер Л. Арментраут

Обкладинка: BookChef

Перша книга роментезі-серії, що вже підкорила американський BookTok. Людське королівство Нотрек та володіння фейрі Альфгейм розділяє Серпанок — кордон, створений відьмами для захисту людей від магії ворогів.

Коли Серпанок руйнується, Естрелла, помічена магією фейрі, стає ціллю Вартових Туману, захисників людського світу, а також Дикого Полювання — примарних вершників світу фейрі. Виходить щось на кшталт “Відьмака”, але мінус серйозні теми про велику геополітику вигаданих держав, плюс романтика та контент 18+.

“Міст душ” — Вікторія Елізабет Шваб

Видавництво: Nebo Booklab Publishing

Ідеально, якщо любите: “Трепіт” Меггі Стівотер

Обкладинка: Nebo Booklab Publishing

Письменниця Вікторія Шваб написала перший роман на другому курсі університету, а продала права на екранізацію другого компанії Disney ще до завершення навчання. Її романи — мікс фентезі, наукової фантастики та підліткової драми — відзначають рецензенти The New York Times та The Guardian.

"Міст душ" — завершальна частина трилогії "Кессіді Блейк", про однойменну мисливицю на привидів та, як не парадоксально, її найкращого друга-привида Джейкоба. Цього разу дует береться за нову справу в пронизаному старою магією Новому Орлеані, сповненому секретних ложі та фантомів минулого. Ставки піднімаються ще вище: Блейк протистоятиме не якомусь звичайному духу, а самій Смерті.

“Мистецтво й створення серіалу «Аркейн»” — Елізабет Вінчентеллі

Видавництво: MAL'OPUS

Ідеально, якщо любите: “Володарі Doom” Девіда Кушнера

Обкладинка: MAL'OPUS

Серіал "Аркейн", створений французькою студією Fortiche у співпраці з геймдев-компанією Riot Games, став поп-культурним хітом, що є рідкісним прикладом якісної екранізації відеогри (згадайте низькі оцінки кіноверсій "Minecraft", "Assassin Creed", "Hitman" та ще з десятка інших фільмів). Найголовніше, якісна драматургія та яскраві візуальні рішення серіалу залучили багатомільйонну аудиторію, яка взагалі не цікавиться іграми.

Цей артбук — для тих, кому замало двох сезонів. Тут на фанів чекають ранні художні напрацювання, еволюція дизайнів персонажів, панорамні зображення фонів міст Пілтовера і Зауна, й першочергові ескізи авторів, які не потрапили до серіалу. Також видання включає інтерв'ю з понад двадцятьма аніматорами, сценаристами, режисерами, художниками, дизайнерами гри та звукорежисерами.