Дизайнерка розробила систему збору дощової води для змиву в туалеті

Випускниця Нортумбрійського університету Гоуп Андервуд розробила модульну систему збору дощової води Mains to Rains, яку можна під'єднати до вже наявних зливних труб житлових будинків.

Про це пише Dezeen.

Система дозволяє використовувати дощову воду для змиву в туалеті — без перебудови комунікацій і зменшення витрат питної води.

Андервуд створила проєкт під час навчання на програмі Design for Industry. Ідея виникла після того, як вона дізналася, що до 2050 року Британії знадобиться на 5 мільярдів літрів води більше щодня. А вже зараз, за її словами, майже третина всієї води в домогосподарствах витрачається на змив унітазу — обсяг, який приблизно дорівнює місячній нормі для пиття.

Система складається з модульного бака об’ємом 50 літрів, який кріпиться до зовнішньої стіни будинку й під’єднується до водостічної труби через фільтр і розгалужувач. У разі потреби система автоматично доповнюється водою з центрального водогону. Всередині бака — електромагнітний клапан, що не дає дощовій воді змішуватися з питною.

Модулі можна комбінувати залежно від кількості мешканців, а встановлення не вимагає складних робіт — достатньо вирізати частину зливної труби.

Серед переваг Mains to Rains — зниження витрат для користувачів із лічильниками та можливість монтажу навіть у старих будинках. Андервуд запропонувала уряду та водопостачальним компаніям розглянути субсидування таких рішень. У компанії Northumbrian Water її ініціативу підтримали, зазначивши, що довгострокова економія води повністю окупить початкові витрати.

Прототип Mains to Rains представили на виставці New Designers у Лондоні у вигляді моделі в половину реального розміру. Зараз Андервуд шукає партнера для запуску виробництва.

Фото: New Designers / Dezeen