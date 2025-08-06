Біля Лісабона проклали 6-кілометровий прогулянковий маршрут серед боліт

1669
Ірина Маймур
share share

У передмісті Лісабона облаштували пішохідно-велосипедний маршрут над болотами вздовж річки Тагус, повідомляє Azure.

Проєкт реалізували ландшафтні архітектори з бюро Topiaris.

Дерев’яна конструкція завдовжки 6,2 кілометра проходить через парк площею 85 гектарів і піднята над землею, щоб мінімізувати втручання в місцеву екосистему. Маршрут плавно звивається серед солончаків, очеретяних заростей і водойм, де мешкає безліч птахів та інших представників флори й фауни.

Поміст з’єднує пішохідні й велосипедні маршрути у передмісті Віла-Франка-де-Шіра та покращує доступ до сусіднього району Лореш, який був ізольований через наявність автошляхів і залізниці.

У Topiaris зазначають, що мета маршруту — не лише зручне сполучення, а й сам процес прогулянки. Архітектори також вважають, що він може стати майданчиком для екопросвіти й обговорення тем охорони прибережних екосистем, біорізноманіття та відповідального ставлення до природи.

Фото: Artur Carvalho & João Guimarães / topiaris.com

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 06 серпня 2025
share share
"Ми тільки вчимося не соромитися перевтілення": Леся Патока — про костюми для фестивалю "Вирій" "Ми тільки вчимося не соромитися перевтілення": Леся Патока — про костюми для фестивалю "Вирій" На YouTube вийшов фільм про інсталяцію Барбари Крюґер на потязі "Укрзалізниці" На YouTube вийшов фільм про інсталяцію Барбари Крюґер на потязі "Укрзалізниці" Національний художній музей України повністю відтворили у VR Національний художній музей України повністю відтворили у VR Стародавню печеру на Тернопільщині "покращили" пластиковими вікнами Стародавню печеру на Тернопільщині "покращили" пластиковими вікнами
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.