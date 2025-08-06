Біля Лісабона проклали 6-кілометровий прогулянковий маршрут серед боліт

У передмісті Лісабона облаштували пішохідно-велосипедний маршрут над болотами вздовж річки Тагус, повідомляє Azure.

Проєкт реалізували ландшафтні архітектори з бюро Topiaris.

Дерев’яна конструкція завдовжки 6,2 кілометра проходить через парк площею 85 гектарів і піднята над землею, щоб мінімізувати втручання в місцеву екосистему. Маршрут плавно звивається серед солончаків, очеретяних заростей і водойм, де мешкає безліч птахів та інших представників флори й фауни.

Поміст з’єднує пішохідні й велосипедні маршрути у передмісті Віла-Франка-де-Шіра та покращує доступ до сусіднього району Лореш, який був ізольований через наявність автошляхів і залізниці.

У Topiaris зазначають, що мета маршруту — не лише зручне сполучення, а й сам процес прогулянки. Архітектори також вважають, що він може стати майданчиком для екопросвіти й обговорення тем охорони прибережних екосистем, біорізноманіття та відповідального ставлення до природи.

Фото: Artur Carvalho & João Guimarães / topiaris.com