Стародавню печеру на Тернопільщині "покращили" пластиковими вікнами

У Чортківському районі Тернопільської області так звана Печера відлюдника зазнала пошкоджень через дії місцевих жителів і чиновників. Про це повідомила громадська організація “Україна Інкогніта”.

Печера, розташована біля села Крутилів, ймовірно, була язичницьким святилищем, а пізніше — житлом для відлюдників із XVII століття. Довгий час її захищало від вандалів важкодоступне розташування: дістатися туди можна було крутою лісовою дорогою. Однак нещодавно печеру “покращили”.

“Віконечко давньої печери хтось старанно засклив білим пластиковим (!) віконечком, а поруч ще й поставив позбавлену щонайменшого художнього смаку величеньку дешеву гіпсову фігуру Божої Матері, розфарбовану під бронзу”, – йдеться у публікації.

Через це в приміщенні порушилася вентиляція, що призвело до поширення грибка та плісняви на стінах.

Крім того, обласне управління туризму прикріпило інформаційний стенд безпосередньо до скелі, просвердливши для цього отвори. Стенд закрив собою стародавні написи та перешкоджає огляду входу до печери.

Активісти сподіваються, що відповідальні за збереження пам'ятки повернуть печері її первісний вигляд.