Adidas звинуватили у культурній апропріації через дизайн взуття

Влада мексиканського штату Оахака звинуватила бренд Adidas у культурній апропріації через дизайн взуття, що нагадує традиційні мексиканські сандалі. Мова про модель Oaxaca Slip-On, створену в колаборації з американським дизайнером Віллі Чаваррією.

Про це повідомляє Euronews.

Губернатор штату Саломон Хара заявив, що Adidas скопіював традиційні сандалі “уарачес” (huaraches) без дозволу та згадки про їхніх справжніх творців — громаду Вілла Ідальго Ялалаг. Уряд штату закликав Adidas призупинити продаж, публічно визнати походження дизайну та почати діалог із громадою. Крім того, чиновник пригрозив бренду й дизайнеру судовим позовом.

Модель Oaxaca Slip-On була представлена як частина співпраці Adidas Originals та дизайнера Віллі Чаваррії, який має мексиканське походження. Сам Чаваррія зазначив, що ця колекція є "одою культурі чикано".

Це не перший випадок, коли Мексика звинувачує міжнародні бренди в культурній апропріації. У 2022 році в країні було ухвалено федеральний закон, що захищає інтелектуальну та культурну власність корінних народів. За несанкціоноване використання їхніх культурних елементів передбачені штрафи й навіть тюремні терміни.

Наразі Adidas та дизайнер Віллі Чаваррія не коментували ситуацію.

Опубліковано: 07 серпня 2025
