Adidas створив бігову доріжку в пустелі Нью-Мексико

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Артем Черничко
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Компанія Adidas у співпраці з дизайн-студією Playlab створили 200-метрову бігову доріжку на території діючої гіпсової копальні у штаті Нью-Мексико.

Мета лендарт-проєкту — презентувати колекцію взуття EQT, пише designboom.

Доріжка розташована на висоті понад 2 тисячі метрів над рівнем моря в гіпсовому кар'єрі. Вибір місця був свідомим: співзасновник Playlab Арчі Лі Коутс зазначив, що важливо було створити це подалі від міста, аби підкреслити усамітнений характер трейлранінгу.

Доріжка має подвійне кільце, повністю побудоване з сирого гіпсу, видобутого безпосередньо на місці. Зовнішня стіна доріжки невисока, щоб зберегти панорамні краєвиди, а внутрішня стіна заввишки два метри приховує заглиблену зону відпочинку з сидіннями та центральним вогнищем. Це дозволяє використовувати простір як павільйон для зборів після забігу.

Поверхня доріжки пофарбована водними пігментами, які поступово вицвітають, підкреслюючи тимчасовість інсталяції. Проєкт натхненний роботами таких лендарт-митців, як Майкл Гейзер та Гансйорг Вот.

Після завершення кампанії доріжка буде реінтегрована у виробничий потік шахти, перетворюючись на гіпсокартон для будівель у Нью-Мексико.

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Опубліковано: 28 липня 2025
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