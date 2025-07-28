Adidas створив бігову доріжку в пустелі Нью-Мексико

Компанія Adidas у співпраці з дизайн-студією Playlab створили 200-метрову бігову доріжку на території діючої гіпсової копальні у штаті Нью-Мексико.

Мета лендарт-проєкту — презентувати колекцію взуття EQT, пише designboom.

Доріжка розташована на висоті понад 2 тисячі метрів над рівнем моря в гіпсовому кар'єрі. Вибір місця був свідомим: співзасновник Playlab Арчі Лі Коутс зазначив, що важливо було створити це подалі від міста, аби підкреслити усамітнений характер трейлранінгу.

adidas references desert land art with temporary running track near remote new mexico mine https://t.co/z2mwSJsEnt @adidas pic.twitter.com/RF1YjETrJS — designboom (@designboom) July 27, 2025

Доріжка має подвійне кільце, повністю побудоване з сирого гіпсу, видобутого безпосередньо на місці. Зовнішня стіна доріжки невисока, щоб зберегти панорамні краєвиди, а внутрішня стіна заввишки два метри приховує заглиблену зону відпочинку з сидіннями та центральним вогнищем. Це дозволяє використовувати простір як павільйон для зборів після забігу.

Поверхня доріжки пофарбована водними пігментами, які поступово вицвітають, підкреслюючи тимчасовість інсталяції. Проєкт натхненний роботами таких лендарт-митців, як Майкл Гейзер та Гансйорг Вот.

ADIDAS SAID “NO STADIUM? NO PROBLEM.”

They built a running track in the middle of the desert — no crowds, no finish line. Just vibes, sand, and a fire pit.#Adidas #Running #Design #Playlab pic.twitter.com/pfwIE01d8B — SIMONSAYSDRIP (@simonsaysdrip) July 22, 2025

Після завершення кампанії доріжка буде реінтегрована у виробничий потік шахти, перетворюючись на гіпсокартон для будівель у Нью-Мексико.