Universal Pictures забороняє використовувати свої фільми для навчання ШІ

Американська кіностудія Universal Pictures почала додавати у фінальні титри своїх стрічок юридичне попередження про заборону використання фільмів для тренування систем штучного інтелекту.

Про це пише The Hollywood Reporter.

Таке застереження з’являється з червня у релізах студії, зокрема в “Як приборкати дракона”, “Світ Юрського періоду: Відродження” та “Поганці 2”. У титрах зазначено, що будь-яке несанкціоноване копіювання, розповсюдження чи показ може призвести до цивільної та кримінальної відповідальності.

У деяких країнах формулювання доповнює посилання на директиву ЄС 2019 року, яка дозволяє авторам прямо забороняти використання своїх творів у дослідницьких цілях, зокрема для ШІ.

У Universal пояснюють, що так намагаються ускладнити несанкціоноване використання контенту у датасетах для генеративних моделей.

За словами юристів студії, оскільки навчання ШІ передбачає створення копій матеріалу, це може вважатися порушенням авторських прав. Якщо суд доведе, що роботи використовувалися без дозволу, компенсація може сягати $150 тисяч за кожен фільм.

Занепокоєння студій зростає на тлі того, що сервіси на кшталт Midjourney відтворюють майже ідентичні кадри з відомих фільмів — наприклад, зі “Шрека”, “Лего. Фільм”, “Рататуя”, “Месники: Війна нескінченності” чи ”Топ Ган: Меверік”. Ці факти вже стали підставою для спільного позову Universal Pictures і Disney проти Midjourney.