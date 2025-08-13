Mattel випустив Barbie на честь тенісистки Вінус Вільямс

Компанія Mattel випустила нову ляльку Barbie, присвячену американській тенісистці Вінус Вільямс. Це частина колекції Inspiring Women, яка вшановує видатних жінок.

Лялька символізує спортивні досягнення Вільямс, зокрема її боротьбу за рівну оплату праці, повідомляє Euronews.

Дизайн відтворює образ тенісистки: вона одягнена в біле, з тенісною ракеткою, м'ячем, а також зеленими прикрасами й аксесуарами — це відсилання до форми, у якій Вільямс перемогла на “Вімблдоні” 2007 року. Ця перемога стала першою, коли жінка отримала таку ж суму призових, як і чоловіки, на турнірі найвищого рівня.

Лялька надійде у продаж 15 серпня за ціною $38.

Колекцію Inspiring Women запустили 2018 року. Вона включає ляльки, присвячені письменниці Ісабель Альєнде, приматологині Джейн Гудолл та активістці Іді Веллс.

У 2024 році, в межах святкування 65-річчя Barbie, бренд випустив серію з дев’яти ляльок на честь спортсменок-кумирів, які зруйнували стереотипи, щоб заохотити дівчат займатися спортом. Та серія вже включала іншу ляльку Вінус Вільямс.