В Одесі на фасаді готелю оновили пошкоджену статую — тепер у неї інше обличчя

В Одесі на фасаді готелю “Бристоль” відновили статую, пошкоджену внаслідок російського ракетного удару 31 січня 2025 року. Нове обличчя скульптури викликало хвилю обурення й жартів у соцмережах, пише “Море людей”.

Оновлена статуя. Фото: Geoffrey Froment

За словами заступниці директора департаменту культури Одеської ОВА Олени Воробйової, наразі в готелі проводять не реставраційні, а протиаварійні консерваційні роботи. Вони необхідні для захисту будівлі від подальших руйнувань. Повноцінну реставрацію, що передбачає відновлення історичного вигляду фасаду та його елементів, проведуть пізніше — після розробки й затвердження проєктної документації.

Готель “Бристоль” є пам’яткою архітектури місцевого значення і перебуває у приватній власності, тому відповідальність за його відновлення лягає на власника. Фінансування реставрації здійснюватиметься за його кошти, без залучення бюджетних коштів.

Готель "Бристоль" в Одесі. Фото: Geoffrey Froment

Будівля готелю була споруджена в 1898 році за проєктом архітекторів Олександра Бернардацці та Адольфа Мінкуса. У 2002 році її закрили на масштабну реконструкцію, яка тривала до 2010 року. Внаслідок неї готель набув автентичного вигляду.