У Копенгагені демонтують "порнографічну" статую русалки

Уряд Данії підтвердив необхідність прибрати статую русалки, що викликала критику через свій надто сексуалізований вигляд. Відповідне рішення ухвалило Агентство культури та палаців, підпорядковане Міністерству культури.

Про це пише The Art Newspaper.

Den fire meter høye statuen Den store havfrue fra 2006 i Dragør i Danmark fjernes etter klager. Statuen blir blant annet kalt «stygg og pornografisk». pic.twitter.com/LIbx0k7bGO — 730.no (@730no) August 8, 2025

Статуя заввишки 4 метри, відома як “Велика Русалка” (Den Store Havfrue), раніше знаходилася біля знаменитої скульптури “Русалоньки” в центрі Копенгагена. У 2018 році її перенесли до форту Драґер, де вона продовжувала викликати суперечки. Нещодавно критик Соріне Ґотфредсен назвала її "гарячою мрією чоловіка про те, як має виглядати жінка", а арткритик Матіас Кригер — "потворною та порнографічною".

Форт Драґер є пам'яткою, що охороняється, і його стан контролюється Агентством культури. За його висновками, статуя була встановлена без попереднього дозволу, а її розміщення "порушує військову структуру укріплення" і "є чужорідним елементом" для цього місця. Власник статуї повинен буде її прибрати, хоча поки невідомо, кому вона належить.

🧜‍ FLASH Au Danemark, une sculpture de sirène installée en 2006 fait débat : elle pourrait être retirée du fort de Dragør, près de Copenhague. Certains la jugent laide, pornographique et dévalorisante pour l’image des femmes. pic.twitter.com/LvDQBahAPJ — Cerfia (@CerfiaFR) August 5, 2025

Підприємець Петер Бех, який замовив роботу, заявив, що не розуміє критику, оскільки, на його думку, груди фігури “пропорційні її масштабу”.