У Копенгагені демонтують "порнографічну" статую русалки

Артем Черничко
Уряд Данії підтвердив необхідність прибрати статую русалки, що викликала критику через свій надто сексуалізований вигляд. Відповідне рішення ухвалило Агентство культури та палаців, підпорядковане Міністерству культури.

Про це пише The Art Newspaper.

Статуя заввишки 4 метри, відома як “Велика Русалка” (Den Store Havfrue), раніше знаходилася біля знаменитої скульптури “Русалоньки” в центрі Копенгагена. У 2018 році її перенесли до форту Драґер, де вона продовжувала викликати суперечки. Нещодавно критик Соріне Ґотфредсен назвала її "гарячою мрією чоловіка про те, як має виглядати жінка", а арткритик Матіас Кригер — "потворною та порнографічною".

Форт Драґер є пам'яткою, що охороняється, і його стан контролюється Агентством культури. За його висновками, статуя була встановлена без попереднього дозволу, а її розміщення "порушує військову структуру укріплення" і "є чужорідним елементом" для цього місця. Власник статуї повинен буде її прибрати, хоча поки невідомо, кому вона належить.

Підприємець Петер Бех, який замовив роботу, заявив, що не розуміє критику, оскільки, на його думку, груди фігури “пропорційні її масштабу”.

Опубліковано: 13 серпня 2025
