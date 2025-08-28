Петиція про обмеження російськомовних книг зібрала підписи — її розгляне уряд

На сайті Кабінету міністрів України петиція про обмеження друку, розповсюдження та просування російськомовної друкованої та електронної книжкової продукції набрала 25 тисяч підписів. Тепер Кабмін має її розглянути.

Автор петиції обґрунтовує свою ініціативу необхідністю "поширення національної ідеї та протидії культурній експансії з боку російської федерації".

Фото: Alireza Attari / Unsplash

Ініціатива закликає уряд внести зміни до законодавства, що передбачають:

обмеження друку російськомовних книг накладом не більше 0,01% від загального обсягу україномовних видань

заборону розповсюдження російськомовної продукції в Україні

дозвіл видавати російськомовні електронні книги лише за умови продажу щонайменше 100 тисяч примірників україномовних версій

заборону участі російськомовних видань на міжнародних книжкових виставках від імені України

запровадження штрафів за порушення обмежень, кошти від яких спрямовувати на підтримку ЗСУ та культури

Крім того, петиція вимагає заборонити видання та переклад російських авторів і авторів з країн-союзників росії, а також запровадити експертну перевірку книжкової продукції на наявність пропаганди.