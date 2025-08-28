Петиція про обмеження російськомовних книг зібрала підписи — її розгляне уряд
На сайті Кабінету міністрів України петиція про обмеження друку, розповсюдження та просування російськомовної друкованої та електронної книжкової продукції набрала 25 тисяч підписів. Тепер Кабмін має її розглянути.
Автор петиції обґрунтовує свою ініціативу необхідністю "поширення національної ідеї та протидії культурній експансії з боку російської федерації".
Ініціатива закликає уряд внести зміни до законодавства, що передбачають:
- обмеження друку російськомовних книг накладом не більше 0,01% від загального обсягу україномовних видань
- заборону розповсюдження російськомовної продукції в Україні
- дозвіл видавати російськомовні електронні книги лише за умови продажу щонайменше 100 тисяч примірників україномовних версій
- заборону участі російськомовних видань на міжнародних книжкових виставках від імені України
- запровадження штрафів за порушення обмежень, кошти від яких спрямовувати на підтримку ЗСУ та культури
Крім того, петиція вимагає заборонити видання та переклад російських авторів і авторів з країн-союзників росії, а також запровадити експертну перевірку книжкової продукції на наявність пропаганди.
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, коментуючи петицію про обмеження російськомовної книжкової продукції, заявила, що її повна заборона може суперечити Конституції України. За її словами, хоча поширення таких книг під час війни є загрозою для культурної безпеки, держава не повинна заходити настільки глибоко в особистий простір громадян.