П’ять нових книг вересня

Перший великий український переклад норвезького меланхоліка Юна Фоссе, японський comfort novel та філологічний роман про укладання Оксфордського словника. БЖ зібрав найцікавіші новинки місяця.

“Трилогія” Юна Фоссе

Видавництво: "Книголав"

Обкладинка: "Книголав"

Юн Фоссе — нобелівський лауреат, норвезький меланхолік і автор складно сконструйованих психологічних притч, наповнених алюзіями — не дуже добре представлений в українському перекладі. “Трилогія” — одна з перших книг у портфелі українських видавництв.

Сам Фоссе називає свій стиль письма “повільною прозою” — так само написана історія Асле та Аліди, бідного скрипаля і його вагітної коханої. У цьому темному поетичному тексті Фоссе заходить на теологічне поле: чому людина почуває себе в цьому створеному Богом світі не вдома?

“Ще до птахів” Мер'ї Мякі

Видавництво: "Астролябія"

Обкладинка: "Астролябія"

На Карелію наступає Радянський Союз. Аллі, донька рибалки, намагається повернутися до рідного острову по льоду Ладозького озера — так виглядає фабула продубленого північним вітром історичного роману фінської письменниці Мякі. Мабуть, найближчий родич "Ще до птахів" — романи Букерівського лауреата Річарда Фленагана. Тільки навиворіт: якщо у Фленагана маленька людина завжди опиняється на тлі великої історії у недружній дикій Австралії, персонажі Мякі роблять те ж саме в субарктичному кліматі — намагаються вижити і не дати причавити себе чавунною ходою історії та ворожої природи.

“Словник загублених слів” Піп Віл’ямс

"Видавництво Старого Лева"

Обкладинка: Видавництво Старого Лева

Есме виросла в оточенні слів. У буквальному сенсі: усе дитинство вона проводить у скрипторії, наповненому книгами та документами, де батько Есме разом з іншими лексикографами працює над укладанням Оксфордського словника. Усе починається зі слова bonmaid (невільниця), допоки Есме не побачить, що усе більше слів, зазвичай ті, що стосуються жінок, не потрапляють до словника. Австралійка Вільямс створила квазіісторичний роман на радість усім філологам, ще раз показавши, як мова стає ареною гендерних баталій.

“Щоденник мандрівного кота” Хіро Арікави

Видавництво: "АРТБУКС"

Обкладинка: "АРТБУКС"

Нана — кіт, який, якщо не вміє розмовляти, то точно вміє розповідати історії. Їх три — усі про те, як разом зі своїм господарем Сатору вони вирушають у срібному мінівені Японією, аби відвідати трьох давніх друзів.

"Щоденник мандрівного кота" — щось на перетині магічного реалізму і comfort book по-японськи: заземлююча медитація про красу природи, дружбу і розсіяну тут і там магію, яку ми так часто не помічаємо.

"Відьмак. Балада про двох вовків" Бартоша Штибора

Видавництво: Vovkulaka

Обкладинка: Vovkulaka

Ретелінг казок про “Трьох поросят” і “Червону шапочку”. Відьмак Геральт приїжджає розвідати плітки про перевертня в містечку Гріммвальд — раніше забутій Богом дірі, яка оживає і стає популярною туристичною перлиною з появою трьох сестер. Чим довше Геральт перебуває у Гріммвальді, тим більше розуміє, що процвітання міста невипадкове.