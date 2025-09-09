У США випустили мініплатівки, які можна слухати на будь-якому програвачі

Американський стартап Tiny Vinyl представив новий формат вінілових платівок — чотиридюймові мінідиски, які можна слухати на будь-якому стандартному програвачі.

Про це пише Designboom.

Кожна сторона такої платівки вміщує до чотирьох хвилин музики — формат підходить для синглів чи спеціальних релізів.

Виробництво здійснюється за традиційною технологією пресування вінілу, але з використанням біоматеріалів, отриманих із відновлюваних рослинних ресурсів замість нафти. Це дає змогу зменшити вуглецевий слід і зберегти якість звучання.

Мініатюрні платівки важать лише 15 грамів (стандартний вініловий альбом — близько 140 грамів), їх легко носити навіть у кишені. Диски мають класичний вигляд із доріжками й етикеткою, а виконавці можуть обирати кольори вінілу та дизайн обкладинки.

Tiny Vinyl нумерує кожен тираж, аби підтвердити автентичність і забезпечити зручність для колекціонерів. Платівки відтворюються на швидкості 33 оберти за хвилину і сумісні зі стандартними голками та картриджами. Єдина умова — на програвачах з автостопом чи автореверсом може знадобитися відключення цих функцій.