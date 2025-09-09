У США випустили мініплатівки, які можна слухати на будь-якому програвачі

103
Ірина Маймур
share share

Американський стартап Tiny Vinyl представив новий формат вінілових платівок — чотиридюймові мінідиски, які можна слухати на будь-якому стандартному програвачі.

Про це пише Designboom.

Кожна сторона такої платівки вміщує до чотирьох хвилин музики — формат підходить для синглів чи спеціальних релізів.

Виробництво здійснюється за традиційною технологією пресування вінілу, але з використанням біоматеріалів, отриманих із відновлюваних рослинних ресурсів замість нафти. Це дає змогу зменшити вуглецевий слід і зберегти якість звучання.

Мініатюрні платівки важать лише 15 грамів (стандартний вініловий альбом — близько 140 грамів), їх легко носити навіть у кишені. Диски мають класичний вигляд із доріжками й етикеткою, а виконавці можуть обирати кольори вінілу та дизайн обкладинки.

Tiny Vinyl нумерує кожен тираж, аби підтвердити автентичність і забезпечити зручність для колекціонерів. Платівки відтворюються на швидкості 33 оберти за хвилину і сумісні зі стандартними голками та картриджами. Єдина умова — на програвачах з автостопом чи автореверсом може знадобитися відключення цих функцій.

Фото: Tiny Vinyl

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 09 вересня 2025
share share
IKEA та дизайнер Густаф Вестман випустили святкову колекцію посуду й декору IKEA та дизайнер Густаф Вестман випустили святкову колекцію посуду й декору В Україні запускають сервіс для книгарень і видавництв "Буктікет" В Україні запускають сервіс для книгарень і видавництв "Буктікет" Кіоски преси у Києві закликають зберегти — створили петицію Кіоски преси у Києві закликають зберегти — створили петицію У Нью-Йорку на один вечір відкриють легендарний клуб Studio 54 У Нью-Йорку на один вечір відкриють легендарний клуб Studio 54
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.