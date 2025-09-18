У Вашингтоні встановили «золоту» статую Трампа з біткоїном

294
Ірина Маймур
Біля Капітолію у Вашингтоні встановили «золоту» статую президента США Дональда Трампа, який тримає біткоїн.

Про це повідомляє WJLA.

Скульптура має висоту близько 3,6 метра і пробуде навпроти Капітолія кілька днів.

Статую відкрили з нагоди першого в цьому році рішення Федеральної резервної системи США знизити ключову процентну ставку з 4,3% до 4,1%. Це перше пом’якшення з грудня 2024 року. Торік ФРС ухвалювала подібні рішення тричі на тлі ризику зростання рівня безробіття.

Встановлення скульптури профінансував колектив криптоінвесторів. У такий спосіб вони хочуть привернути увагу до майбутнього цифрової валюти, монетарної політики та ролі уряду у фінансовій системі.

Опубліковано: 18 вересня 2025
