Архітекторка створила бронзову скульптуру для найстарішого віскі в світі

Американська архітекторка Жанна Ґан розробила бронзову скульптуру для пляшки Gordon & MacPhail 85 Years Old — найстарішого односолодового скотчу у світі, що має 85-річну витримку. Проєкт Artistry in Oak має лімітований тираж у 125 екземплярів, пише Dezeen.

Скульптура складається з чотирьох спіральних структур, що імітують гілки дерева. Дизайн віддає шану дубовим бочкам, у яких витримувався напій.

«Я думала про те, як дерева природним чином захищають речі в природі, наприклад, гнізда, і хотіла створити форму, що передає це відчуття захисту», — розповіла Ґан.

Архітекторка обрала бронзу через її довговічність та здатність набувати патини з часом, що, на її думку, символізує процес старіння віскі.

У листопаді 2025 року на аукціоні Christie’s у Нью-Йорку продадуть декантер №1 цієї партії. Кошти від продажу підуть найстарішій природоохоронній організації США — American Forests — на відновлення лісів.

Жанна Ґан — засновниця та керівниця архітектурної фірми Studio Gang з офісами у Чикаго, Нью-Йорку, Сан-Франциско та Парижі. Вона відома завдяки проєкту Aqua Tower у Чикаго, який свого часу став найвищою будівлею у світі, спроєктованою жінкою. Згодом цей рекорд був перевершений іншим її проєктом — вежею St. Regis Chicago.

Зображення: Gordon & MacPhail / Dezeen