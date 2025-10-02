Книги Стівена Кінга найчастіше забороняють у школах США

Американський письменник Стівен Кінг очолив рейтинг авторів, чиї книги найчастіше вилучають зі шкільних бібліотек США.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на звіт правозахисної організації PEN America.

Зазначається, що твори Стівена Кінга вилучали 206 разів. Заборона стосувалася 87 його видань, зокрема «Керрі» та «Протистояння».

Водночас лідером за кількістю заборон стала не його книга, а «Механічний апельсин» Ентоні Берджеса — 23 випадки.

Загалом у 2024–2025 навчальному році зафіксували понад 6800 випадків повного або тимчасового вилучення книжок. Це менше, ніж торік (понад 10 тисяч), але все одно значно більше, ніж у попередні роки, коли PEN навіть не складала таких звітів.

Близько 80 % усіх заборон припадають на три штати — Флориду, Техас і Теннессі. Саме там ухвалили або намагаються ухвалити закони, які зобов’язують вилучати «неприйнятні» книги.

Найчастіше цензурують видання, що містять сцени насильства, расизму чи «сексуально відвертий контент». Під цю категорію потрапляють і твори, де згадуються одностатеві пари або трансгендерні люди. За словами директорки проєкту PEN America Кейсі Міхан, книги Кінга часто вилучають саме через сексуальний контент, хоча подекуди — і через інші теми.

Методологія PEN відрізняється від підходу Американської бібліотечної асоціації (ALA). У своїй статистиці PEN враховує навіть тимчасові обмеження, тоді як ALA — тільки повні заборони. Обидві організації наголошують, що реальна кількість випадків може бути ще більшою.

Звіт PEN також не містить даних про заборони в Огайо, Оклахомі, Арканзасі та низці інших «червоних» штатів (де здебільшого віддають перевагу Республіканській партії), оскільки дослідники не змогли знайти відповідну документацію

Зображення: PEN America; Dark Sky Films