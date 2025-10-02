Книги Стівена Кінга найчастіше забороняють у школах США

151
Ірина Маймур
share share

Американський письменник Стівен Кінг очолив рейтинг авторів, чиї книги найчастіше вилучають зі шкільних бібліотек США.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на звіт правозахисної організації PEN America.

Зазначається, що твори Стівена Кінга вилучали 206 разів. Заборона стосувалася 87 його видань, зокрема «Керрі» та «Протистояння».

Водночас лідером за кількістю заборон стала не його книга, а «Механічний апельсин» Ентоні Берджеса — 23 випадки.

Загалом у 2024–2025 навчальному році зафіксували понад 6800 випадків повного або тимчасового вилучення книжок. Це менше, ніж торік (понад 10 тисяч), але все одно значно більше, ніж у попередні роки, коли PEN навіть не складала таких звітів.

Близько 80 % усіх заборон припадають на три штати — Флориду, Техас і Теннессі. Саме там ухвалили або намагаються ухвалити закони, які зобов’язують вилучати «неприйнятні» книги.

Найчастіше цензурують видання, що містять сцени насильства, расизму чи «сексуально відвертий контент». Під цю категорію потрапляють і твори, де згадуються одностатеві пари або трансгендерні люди. За словами директорки проєкту PEN America Кейсі Міхан, книги Кінга часто вилучають саме через сексуальний контент, хоча подекуди — і через інші теми.

Методологія PEN відрізняється від підходу Американської бібліотечної асоціації (ALA). У своїй статистиці PEN враховує навіть тимчасові обмеження, тоді як ALA — тільки повні заборони. Обидві організації наголошують, що реальна кількість випадків може бути ще більшою.

Звіт PEN також не містить даних про заборони в Огайо, Оклахомі, Арканзасі та низці інших «червоних» штатів (де здебільшого віддають перевагу Республіканській партії), оскільки дослідники не змогли знайти відповідну документацію

Зображення: PEN America; Dark Sky Films

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 02 жовтня 2025
share share
Кінощоденник з Одеського кінофестивалю: випуск ІV Кінощоденник з Одеського кінофестивалю: випуск ІV В Італії вилучили з виставки понад 20 робіт Далі через можливу підробку В Італії вилучили з виставки понад 20 робіт Далі через можливу підробку Архітекторка створила бронзову скульптуру для найстарішого віскі в світі Архітекторка створила бронзову скульптуру для найстарішого віскі в світі Для показу Bottega Veneta в Мілані створили «цукеркові» куби зі скла Для показу Bottega Veneta в Мілані створили «цукеркові» куби зі скла
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.