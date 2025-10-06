Adidas випустив осінню колекцію одягу для тварин

Компанія Adidas розширює свою лінійку товарів для тварин. Бренд представив нову колекцію осінніх речей для домашніх улюбленців, продовжуючи серію, ексклюзивно запущену в Китаї навесні. Про це пише Hypebeast.

Нова колекція adidas Originals Pet Collection відображає культову естетику бренду. Лінійка включає елегантні вітровки, теплі жилети та спортивні костюми, прикрашені фірмовими трьома смужками та логотипом.

Колекція також є функціональною. Наприклад, вітровка має водовідштовхувальні властивості, а жилет забезпечує тепло в прохолодні місяці, ефективно поєднуючи моду та практичність.

Наразі колекція adidas Originals Pet Collection доступна виключно в Китаї, і планів щодо міжнародного запуску поки що не оголошували.