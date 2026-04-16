YouTube дозволив повністю прибрати Shorts зі стрічки

YouTube додав можливість фактично прибрати Shorts із застосунку на Android та iOS. Зробили це не з окремою кнопкою, а через налаштування ліміту часу: тепер для коротких відео можна встановити «0 хвилин» замість мінімальних 15 хвилин на день, пише The Verge.

За даними видання, після досягнення цього ліміту вкладка Shorts перестає показувати ролики й замість них виводить повідомлення про досягнення межі.

Також у The Verge зазначають, що під час їхніх тестів Shorts зникали і з головного екрана. Водночас у довідці YouTube зазначено, що після спрацювання обмеження користувач бачить нагадування і може його проігнорувати.

Спершу цю функцію розширили в січні для акаунтів підлітків із батьківським контролем. Тепер опція поступово з’являється в усіх користувачів, зокрема у власників звичайних дорослих акаунтів.

Увімкнути функцію можна в застосунку YouTube: у «Налаштуваннях» потрібно відкрити розділ «Керування часом», вибрати «Ліміт стрічки Shorts» і встановити потрібний час, зокрема 0 хвилин.