У Києві попрощаються з коміком і військовим Артуром Петровим — подробиці процесії

У Києві 18 квітня попрощаються зі стендап-коміком і військовослужбовцем Артуром Петровим, який загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про це повідомили у спільноті «Підпільний cтендап».

Там зазначили, що хочуть дати можливість усім, хто знав артиста або бачив його виступи, особисто вшанувати пам’ять і сказати йому дякую.

Прощання розпочнеться о 11:00 на майдані Незалежності біля монумента. Після цього процесія вирушить до Національного військового меморіального кладовища. Організатори просять приносити живі квіти.

Артур Петров понад сім років виступав у «Підпільному стендапі», а також з’являвся у телепроєктах «Розсміши коміка», «ГуднайтКлаб» і «Комік на мільйон».

До війська Петров долучився у квітні 2025 року. Останні місяці служив у складі 43-ї окремої механізованої бригади. Загинув 18 березня у Куп’янську-Вузловому під час евакуації поранених.