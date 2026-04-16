У Лас-Вегасі представили продовження культової кінопародії «Космічні яйця»

Іван Назаренко 16 квітня 2026
На виставці CinemaCon у Лас-Вегасі представили продовження культової пародії «Космічні яйця» — фільм отримав назву «Spaceballs: The New One» і вийде у квітні 2027 року. Про це повідомляє Variety.

Автор оригіналу Мел Брукс, якому зараз 99 років, не приїхав на презентацію, але поспілкувався з глядачами через відеозвернення. Саме там і підтвердили назву сиквелу.

До своїх ролей повернуться ключові актори першої частини: Рік Мораніс (Лорд Дарк Гелмет), Білл Пуллман (Лоун Старр), Дафна Зуніга (принцеса Веспа), а також сам Брукс, який знову зіграє Йогурта.

До акторського складу приєдналися нові імена, зокрема Джош Гад, Кікі Палмер та Ентоні Карріган. Їхні ролі поки що не розкривають.

Під час презентації показали трейлер, який висміює популярні фантастичні франшизи, як-от «Зоряні війни», «Аватар» та «Гаррі Поттер».

Сюжет тримають у таємниці, але відомо, що події знову розгортатимуться «в дуже-дуже далекій галактиці» із відсилками до класичних sci-fi серій, зокрема «Зоряний шлях» і «Чужий».

Режисером виступить Джош Грінбаум, сценарій написали Джош Гад разом із Бенджі Самітом і Деном Ернандесом.

Оригінальні «Космічні яйця» вийшли ще у 1987 році й стали однією з найвідоміших пародій на «Зоряні війни». Новий фільм буде першим продовженням за майже 40 років.

