Ріанну відзначать міжнародною нагородою — за інновації в красі, моді та музиці

Співачка, підприємиця й філантропка Ріанна стала однією з лауреаток міжнародної нагороди Edison Achievement Award 2026. Про це йдеться на сайті ініціативи.

Премія Edison Achievement Award — найпрестижніша світова нагорода в галузі інновацій. Її щороку вручають одній або двом людям, які змінюють індустрії та світ через інновації, людиноцентричний дизайн і нові підходи. Лауреатів обирає керівний комітет Edison Awards.

На сайті премії зазначається, що Ріанна вибудувала кар’єру на вмінні помічати прогалини, які інші ігнорують, і заповнювати їх змістом та якістю. Зокрема, у 29 років вона запустила бренд Fenty Beauty із 40 відтінками тональної основи, що тоді майже в чотири рази перевищувало стандарт індустрії. Саме цей крок, як зазначають організатори, змусив глобальний б’юті-ринок інакше подивитися на інклюзивність.

Згодом Ріанна розширила свій бізнес брендами Fenty Skin, Fenty Hair і Savage X Fenty, а також стала першою темношкірою жінкою на чолі люксового бренду LVMH. В Edison Awards наголошують, що в різних категоріях Ріанна руйнувала уявлення про те, що нішевий продукт обмежує аудиторію, і доводила: продукти для всіх можуть мати й культурний вплив, і комерційний успіх.

Окремо в описі нагороди згадується музична кар’єра співачки. Ріанну називають артисткою, яка перетворила музичний успіх на платформу для розвитку глобальних брендів і філантропії.

Також відзначили її благодійну діяльність. У 2012 році Ріанна заснувала фонд Clara Lionel Foundation, що працює з темами кліматичної стійкості, готовності до надзвичайних ситуацій, рівності у сфері здоров’я та збереження культури.

Другим лауреатом Edison Achievement Award 2026 став комісар НБА Адам Сільвер, якого відзначили за інновації та глобальне лідерство в спорті.

Церемонія вручення премії відбудеться 16 квітня у Форт-Маєрсі в штаті Флорида. Ріанна прийме нагороду в онлайн-форматі.