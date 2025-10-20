Пограбування Лувру: музей оприлюднив список викрадених коштовностей

1161
Артем Черничко
share share

Міністерство культури Франції оприлюднило повний перелік королівських коштовностей, викрадених із Лувру під час зухвалого пограбування 19 жовтня. Музей, що закрився після інциденту на невизначений час, опублікував документ у соцмережах.

За даними видання Le Parisien, уранці 19 жовтня зловмисники проникли до музею з боку фасаду, який виходить на Сену та перебуває на реконструкції. Вони скористалися вантажним ліфтом і дісталися Галереї Аполлона, де були виставлені коштовності.

Викрадені коштовності:

  • діадема з прикрас королев Марії-Амелії та Гортензії

  • кольє із сапфірів з прикрас королев Марії-Амелії та Гортензії

  • сережка із сапфірів з прикрас королев Марії-Амелії та Гортензії

  • смарагдове кольє з прикрас імператриці Марії-Луїзи

  • пара смарагдових сережок з прикрас імператриці Марії-Луїзи

  • діадема імператриці Євгенії

  • брошка-«релікварій» (знайдено)

  • велика брошка-бант для корсажу імператриці Євгенії (знайдено)

Злом охарактеризували як «надзвичайно швидкий і жорстокий». Сигнали тривоги спрацювали як на зовнішньому вікні Галереї Аполлона, так і на вітринах. Охорона Лувру застосувала протокол безпеки, повідомивши правоохоронців. Після цього злочинці були змушені тікати, залишивши на місці два предмети — велику брошку-бант та брошку-«релікварій».

Охорона також вилучила механічний підйомник, який використовували грабіжники. Серед відвідувачів і персоналу ніхто не постраждав, триває слідство. Міністерство культури повідомило про впровадження нової системи безпеки, що включає камери спостереження, контроль периметра й новий центр управління.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що робиться усе можливе, аби затримати злочинців і повернути викрадені скарби.

Фото: Musée du Louvre

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 20 жовтня 2025
share share
Помер Андрій Яценко — Diezel з гурту Green Grey Помер Андрій Яценко — Diezel з гурту Green Grey Кейт Бланшетт стала амбасадоркою найбільшого в світі банку насіння Кейт Бланшетт стала амбасадоркою найбільшого в світі банку насіння L’Oréal купує б'юті-бізнес Kering за €4 мільярди, отримавши ліцензії Gucci та Balenciaga L’Oréal купує б'юті-бізнес Kering за €4 мільярди, отримавши ліцензії Gucci та Balenciaga Adidas випустить черевики Губки Боба Adidas випустить черевики Губки Боба
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.