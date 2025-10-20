Пограбування Лувру: музей оприлюднив список викрадених коштовностей
Міністерство культури Франції оприлюднило повний перелік королівських коштовностей, викрадених із Лувру під час зухвалого пограбування 19 жовтня. Музей, що закрився після інциденту на невизначений час, опублікував документ у соцмережах.
За даними видання Le Parisien, уранці 19 жовтня зловмисники проникли до музею з боку фасаду, який виходить на Сену та перебуває на реконструкції. Вони скористалися вантажним ліфтом і дісталися Галереї Аполлона, де були виставлені коштовності.
ALERTE INFO - Vrai bilan du Casse du Louvre : 8 708 diamants, 34 saphirs, 38 émeraudes et 212 perles dérobés !— Gabriel de Varenne (@G_deVarenne) October 19, 2025
Un butin taillé pour la revente au détail...
Diadème en perles et diamants de l’impératrice Eugénie ; Grand nœud de corsage en diamants ; Broche dite «… pic.twitter.com/jXH6OW2LTb
Викрадені коштовності:
-
діадема з прикрас королев Марії-Амелії та Гортензії
-
кольє із сапфірів з прикрас королев Марії-Амелії та Гортензії
-
сережка із сапфірів з прикрас королев Марії-Амелії та Гортензії
-
смарагдове кольє з прикрас імператриці Марії-Луїзи
-
пара смарагдових сережок з прикрас імператриці Марії-Луїзи
-
діадема імператриці Євгенії
-
брошка-«релікварій» (знайдено)
-
велика брошка-бант для корсажу імператриці Євгенії (знайдено)
Злом охарактеризували як «надзвичайно швидкий і жорстокий». Сигнали тривоги спрацювали як на зовнішньому вікні Галереї Аполлона, так і на вітринах. Охорона Лувру застосувала протокол безпеки, повідомивши правоохоронців. Після цього злочинці були змушені тікати, залишивши на місці два предмети — велику брошку-бант та брошку-«релікварій».
Охорона також вилучила механічний підйомник, який використовували грабіжники. Серед відвідувачів і персоналу ніхто не постраждав, триває слідство. Міністерство культури повідомило про впровадження нової системи безпеки, що включає камери спостереження, контроль периметра й новий центр управління.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що робиться усе можливе, аби затримати злочинців і повернути викрадені скарби.
Фото: Musée du Louvre